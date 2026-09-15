«دبي القابضة للعقارات» و«أبوظبي التجاري» يوفران تمويلاً لمشاريع قيد الإنشاء

أعلنت «دبي القابضة للعقارات» إبرام شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير حلول تمويل عقاري لعملائها الراغبين في شراء عقارات ضمن عدد من المشاريع السكنية التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».

وبموجب الشراكة، يمكن للعملاء المستوفين للشروط والراغبين في شراء عقارات ضمن مشاريع «نخلة جبل علي» من «نخيل»، و«ذا إيكرز» و«ند الشبا جاردنز» من «مِراس»، الاستفادة من التمويل العقاري بعد سداد 50 % من قيمة العقار للمطور، بغض النظر عن نسبة إنجاز المشروع.

موافقات مسبقة

وتتيح الشراكة للعملاء الحصول على موافقات تمويل مسبقة صالحة لمدة تصل إلى 18 شهراً، وبسعر فائدة ثابت يبدأ من 3.49 % سنوياً لمدة 3 سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم إجراءات التمويل والتقييم، وإمكانية استكمال إجراءات الانضمام رقمياً والاستفادة من خدمات مراكز التمويل العقاري التابعة للبنك.

وتهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات تملك العقارات وتوفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات المالية للعملاء خلال الفترة الممتدة من مرحلة الشراء حتى استلام العقار.

كما تشمل حلول التمويل المشاريع السكنية الأخرى التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات»، إذ يمكن للعملاء الراغبين في شراء عقارات ضمن هذه المشاريع الاستفادة من حلول بنك أبوظبي التجاري لتمويل العقارات قيد الإنشاء وفقاً لمراحل إنجاز المشروع.

وقع الاتفاقية خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، وحمد بودبس، مدير إدارة أول - عملاء الجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري.