«مدى ميديا» تفتح سوق الإعلانات الخارجية أمام الشركات الوطنية الناشئة

وقّعت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، اتفاقية مع شركة «كاتاليست للدعاية والإعلان»، الفائزة بأول مزايدة حصرية خصصتها «مدى ميديا» للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، وذلك في خطوة تعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر «مدى ميديا» بدبي، بحضور منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، وسميّة حمّاد، الرئيس التنفيذي لـ«كاتاليست للدعاية والإعلان»، وعدد من أعضاء الإدارة في الشركتين، وذلك بعد منافسة شاركت فيها 18 شركة ناشئة.

وبموجب العقد، الذي يمتد لثلاث سنوات، تحصل «كاتاليست للدعاية والإعلان»، وهي شركة إماراتية ناشئة تعمل في مجال الإعلانات الخارجية منذ أكثر من ثلاث سنوات وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على حقوق تركيب وتشغيل وتطوير لوحتين إعلانيتين في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتكتسب المواقع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها ضمن أحد المحاور الحيوية في دبي، وفي منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مستفيدة من قربها من مطار آل مكتوم الدولي، ما يمنح الأصول الإعلانية قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، ويتيح للشركة الناشئة فرصة مهمة لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.

وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، إن فوز «كاتاليست» يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن دعم الشركات الناشئة وإتاحة فرص النمو أمامها يمثل نهجاً أصيلاً ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية.

وأضاف أن إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى حرص «مدى ميديا» على توفير مسارات واضحة وتنافسية لاستثمار الأصول الإعلانية وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتراعي احتياجات وإمكانات مختلف فئات الشركات.

من جانبها، قالت سميّة حمّاد إن الفوز بالمزايدة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو «كاتاليست» وتعزيز حضورها في قطاع الإعلانات الخارجية، معتبرة أن إسناد تشغيل وتطوير موقعين استراتيجيين للشركة يعكس الثقة بقدراتها وإمكاناتها، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو وتوسيع نطاق أعمالها والاستثمار في مواقع إعلانية ذات قيمة عالية.

وتعتزم «كاتاليست» توظيف الموقعين في تقديم مساحات وحلول إعلانية مبتكرة وفعالة تخدم العلامات التجارية وأصحاب المنتجات ورواد الأعمال والشركات، وتساعدهم على تعزيز حضورهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وراعت المزايدة خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء المشاركين من الضمان الابتدائي، وتحديد رسوم رمزية لشراء وثائق المزايدة، إلى جانب تبسيط معايير التقييم والاختيار. واقتصرت أهلية المشاركة على الشركات التي تمتلك رخصاً تجارية سارية وشهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لترسيخ ريادة دبي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر رفع معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي في اللوحات الإعلانية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد ويخلق فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية.