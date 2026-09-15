"سوق أبوظبي" يطور حلول محافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول بالتعاون مع DFNS

وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية استراتيجية مع شركة DFNS ، المتخصصة في تقنيات حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول على شبكات البلوك تشين. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير البنية التحتية اللازمة للسوق بما يدعم إصدار الأصول الرقمية وإدراجها وتداولها في الإمارات وخارجها.وبموجب الاتفاقية، يستفيد سوق أبوظبي للأوراق المالية من البنية التحتية لمحافظ الأصول الرقمية التي توفرها DFNS والمخصصة للمؤسسات، ليصبح بذلك من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تطور قدرات متكاملة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول .

ومنذ تأسيسها عام 2020، طورت DFNS بنية تحتية لمحافظ الأصول الرقمية مخصصة للقطاع المالي، بما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات حول العالم إدارة عملياتها على شبكات البلوك تشين عبر أكثر من 30 شبكة وأكثر من 1,000 رمز رقمي.وتدعم الشراكة توجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز دوره كمنصة رائدة للأصول المرمّزة في المنطقة، امتداداً لمبادراته الأخيرة في مجال الأصول الرقمية، والتي شملت إدراج سندات رقمية أصلية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة.

بنية تحتية موثوقة

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يتنامى دور ترميز الأصول في إعادة تشكيل أسواق رأس المال العالمية، بما يؤثر في آليات جمع رؤوس الأموال واستثمارها ونقلها. ويشكل تعاوننا مع DFNS خطوة مهمة في تطوير بنية تحتية موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات، وتتيح تحويل إمكانات هذه التقنية إلى قدرات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع في السوق. ومن خلال دمج تقنيات آمنة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول ضمن منظومة السوق، نعمل على إرساء قاعدة قوية لتطوير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات القائمة على شبكات البلوك تشين.

وتدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل للجيل الجديد من أسواق رأس المال، حيث يستند الابتكار إلى الحوكمة الراسخة، والمرونة التشغيلية، وثقة المستثمرين".

مسار طموح

وقالت كلاريس هاجيج، المؤسس والرئيس التنفيذي في DFNS : "يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لأسواق رأس المال القائمة على ترميز الأصول، ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا المسار الطموح. ومع تزايد توجه المؤسسات المالية نحو الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على شبكات البلوك تشين، تكتسب البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضافت كلاريس هاجيج، أنه من خلال هذا الاتفاقية، نتعاون على إرساء الأسس التقنية لجيل جديد من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للأطر التنظيمية. ونرى أن أبوظبي تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة الابتكار في هذا المجال، ونتطلع إلى دعم رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي".