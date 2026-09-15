«يوروغلف للتنقل» تشارك في سوق السفر وتراهن على مستقبل أكثر ذكاءً من دبي

قال ياسر شرف، مدير المجموعة في «يوروغلف للتنقل»، إن مشاركة المجموعة في «سوق السفر العربي 2026» تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التنقل، مشيراً إلى أن الحوار لم يعد يتركز على استئجار المركبات فقط، وإنما بات يرتبط بصورة أكبر بكيفية مساعدة قطاعات السياحة والضيافة على خفض التكلفة الإجمالية للنقل، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة بصورة أفضل من الوقت والموارد.

وأوضح أن هذا التحول يعيد صياغة توقعات الشركات من مزودي حلول التنقل، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة تجمع بين الخدمات التقليدية والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الرؤية بالتزامن مع مشاركة «يوروغلف للتنقل» في سوق السفر العربي، حيث تستعرض المجموعة حلولاً تقنية جديدة وشراكات تستهدف دعم قطاعات السفر والضيافة.

وأضاف شرف: «بعد مسيرة تمتد لخمسين عاماً في دولة الإمارات، نواصل مواكبة هذه التحولات من خلال الاستثمار في ثلاثة محاور رئيسة: المنتجات، والعمليات، والكفاءات البشرية». وأشار إلى أن أسطول المجموعة يتراوح بين 10 و12 ألف مركبة، بمتوسط عمر يبلغ نحو 14 شهراً، فيما تمتد استثماراتها من تطوير مزيج الأسطول وتعزيز جاهزيته وتوافره، إلى توظيف أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير عمليات أكثر كفاءة، واستقطاب خبرات متخصصة في القطاع.

وتعزز الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها «يوروغلف للتنقل» على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي تفاؤل المجموعة بآفاق المرحلة المقبلة، إذ تمثل هذه الشراكات امتداداً لتوجهها نحو بناء علاقات أوسع مع شركات الطيران والضيافة والجهات العاملة في قطاع السفر، وتوفير حلول تنقل أكثر تكاملاً تلائم احتياجات الشركات والمسافرين. كما كشفت المجموعة خلال المعرض عن خدمة جديدة لإحدى شركات الطيران في الإمارات، وحل نقل مخصص لإحدى وجهات الضيافة، إلى جانب وكلاء للحجز وخدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وتشير هذه الخطوات إلى أن «يوروغلف» تنظر إلى سوق السفر العربي ليس فقط كمنصة لاستعراض الخدمات، وإنما كفرصة لتوسيع قاعدة الشراكات وتحويل التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في الإمارات إلى فرص نمو جديدة. ويعزز ذلك حضور المجموعة في السوق الإماراتية منذ خمسة عقود، إلى جانب إدارتها أكثر من 12 ألف مركبة عبر 14 موقعاً، وامتلاكها قاعدة عملاء مؤسسيين واسعة من خلال «يوروبكار دبي والإمارات الشمالية».

وقال شرف إن دبي شهدت خلال العقود الخمسة الماضية تحولات متسارعة في قطاعات السياحة والضيافة والبنية التحتية والتكنولوجيا، «وكان من الطبيعي أن يتطور قطاع التنقل بالتوازي مع هذه المسيرة». وأضاف: «ومع تطلعنا إلى الخمسين عاماً المقبلة، نرى أن الفرصة لا تكمن في توفير المزيد من المركبات فحسب، بل في تطوير منظومة تنقل أكثر ذكاءً وتكاملاً، تستجيب للاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، وتنطلق من دبي لخدمة أسواق أوسع في المنطقة العربية».

وتعكس هذه الرؤية تفاؤلاً واضحاً بمستقبل «يوروغلف للتنقل»، وخصوصاً مع تركيزها المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الشراكات، بما يتيح لها الانتقال من نموذج تأجير المركبات إلى تقديم منظومة متكاملة لحلول التنقل. ومع استمرار نمو قطاعات السياحة والضيافة والأعمال في دبي، تبدو الشركة أمام مساحة واسعة للتوسع، انطلاقاً من سوق محلية متطورة نحو فرص إقليمية أوسع.