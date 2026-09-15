فلاي دبي تزيد أسطولها إلى 100 طائرة وتطلق برنامجاً جديداً لتحديث المقصورات



أعلنت فلاي دبي عن المرحلة التالية من خطط تطوير أسطولها، والتي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة، بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات بدءاً من شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن تتسلم الناقلة 11 طائرة جديدة في العام 2026، تشمل سبع طائرات بوينغ 737 ماكس 9 و4 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، ما يشكل محطة مهمة أخرى في مسيرة نمو الشركة.

وتأتي عمليات التسليم الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول طويلة الأمد لفلاي دبي، حيث ستدعم خطة إحلال الطائرات القديمة وتوفر مرونة أكبر للناقلة في توسيع شبكتها. وستوفر الطائرات الإضافية مرونة أكبر لتحسين كفاءة الشبكة، وزيادة السعة التشغيلية على الوجهات الحالية، ودعم التوسع المستقبلي.

كما سيدعم إدخال طائرات من الجيل الأحدث وتركيز فلاي دبي على تشغيل أسطول حديث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير تجربة سفر أكثر جودة وكفاءة للعملاء على متن الطائرات.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يُعد وصول أسطولنا ليتجاوز 100 طائرة إنجازاً مهماً لفلاي دبي ويعكس حجم التطور. وتشكل عمليات التسليم هذه جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا طويلة الأمد للأسطول، إذ تمنحنا القدرة والمرونة اللازمتين لدعم عملياتنا المتنامية، مع الحفاظ على تشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في الأجواء. لا تقتصر استثماراتنا على الطائرات الجديدة فحسب؛ فنحن نولي اهتماماً مماثلاً لتحديث الطائرات الموجودة حالياً في أسطولنا، وضمان حصول عملائنا على تجربة سفر أكثر تميزاً. ويُعد برنامجنا الجديد لتحديث المقصورة استثماراً مهماً آخر في منتجاتنا، ويبرهن على التزامنا المستمر بتطوير تجربة السفر على متن رحلات فلاي دبي».

وتوفر طائرة بوينغ 737 ماكس 9 فلاي دبي 16 مقعداً في درجة الأعمال و156 مقعداً في الدرجة السياحية، مقارنة بتوزيع المقاعد في بعض طائرات «ماكس 8 التي تضم 10 مقاعد لدرجة الأعمال. وتتيح هذه الزيادة في سعات خدمات السفر المتميزة للناقلة تلبية الطلب المتنامي على درجة الأعمال لوجهات دولية رئيسية مع توظيف السعة المتاحة بكفاءة أكبر ضمن جداول الرحلات الحالية.

وإلى جانب توسيع أسطولها، ستطلق فلاي دبي المرحلة التالية من برنامج تحديث مقصورات الطائرات اعتباراً من شهر سبتمبر، لتعزيز تجربة السفر على متن أسطولها الحالي من طائرات بوينغ 737 ماكس.

وفي إطار هذا البرنامج الذي يمتد لـ 12 شهراً، سيتم تحديث 21 طائرة مجهزة حالياً بمقاعد درجة الأعمال القابلة للإمالة ليتم استبدالها بمقاعد فلاي دبي المتميزة التي تتحول إلى مقاعد مسطحة وتوفر للمسافرين راحة أكبر وتجربة سفر متميزة في كل الأسطول.

كما سيشمل البرنامج استبدال خزائن الأمتعة العلوية الحالية بخزائن «Space Bins» الأكبر حجماً من بوينغ، ما يتيح مساحة تخزين أكبر بكثير للأمتعة اليدوية ويوفر راحة أكبر للعملاء أثناء الصعود إلى الطائرة. وقد صممت هذه الخزائن الأكبر حجماً لتستوعب ما يصل إلى ست حقائب قياسية، مقارنة بأربع حقائب فقط في الخزائن العلوية التقليدية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالاً لاستثمارات فلاي دبي السابقة بقيمة ملايين الدولارات في تحديث المقصورات، حيث خضعت طائراتها من طراز بوينغ 800-737 (الجيل الجديد) لعملية تجديد شاملة للمقصورة، شملت توفير مقاعد درجة الأعمال التي تتحول إلى سرير مسطح، ومقاعد جديدة للدرجة السياحية، وأنظمة ترفيه جوي متطورة.

وتشكل التحسينات مجتمعة خطوة مهمة أخرى نحو تطوير المنتجات والخدمات ضمن أسطول فلاي دبي المتنامي. ومع انضمام طائرات جديدة وتحديث الطائرات الحالية، سيحظى العملاء بتجربة سفر أكثر تناغماً وراحة على مختلف طائرات أسطول الناقلة الحديث، سواء في الأجواء أم على الأرض، ما يعزز التزام الناقلة بتوفير تجربة بمعايير عالية بالتزامن مع النمو المستمر لأسطولها وشبكة وجهاتها.

ويعد برنامج تحديث الطائرات الجديد وتوسيع الأسطول جزءاً من استثمارات فلاي دبي الشاملة في قدراتها المستقبلية، بما في ذلك الخدمات والمرافق على متن الطائرة، والتكنولوجيا، والتدريب، والبنية التحتية الهندسية، ما يضمن جاهزية الناقلة لدعم مراحل نموها المقبلة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، والتجارة، والسياحة.