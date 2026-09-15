غرفة تجارة دبي تستعرض جهود دعم القطاع الخاص مع 80 من ممثلي مجالس أعمال



نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور 80 من ممثلي مجموعات ومجالس أعمال، حيث ناقش اللقاء مستجدات الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

واستعرضت الغرفة أحدث البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تحفيز الشركات على التوسع والنمو عبر مختلف القطاعات. كما بحث المشاركون آفاق تعزيز التنسيق بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية.

وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي، مع استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.

وشهد اللقاء كذلك بحث آليات الارتقاء بأداء مجموعات ومجالس الأعمال وتعزيز إسهامها في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والتعاون في استحداث فرص جديدة للشركات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

التواصل

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تُعد مجموعات ومجالس الأعمال شركاء رئيسين في ترسيخ بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكاراً وتنافسية في دبي. ونحرص من خلال لقاءاتنا الفصلية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة وتطوير حلول عملية تدعم نمو الشركات. ويعكس التعاون البنّاء أهمية الابتكار والعمل المشترك في فتح آفاق جديدة للنمو وإقامة الشراكات».

وراجعت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من 2025.

وضم اللقاء أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص في دبي، بما يشمل مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال المعنية بتمثيل جنسيات المستثمرين.

وتوفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة مؤثرة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الرئيسة، كما تسهم في دعم بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز نجاح الشركات وازدهارها في الإمارة.