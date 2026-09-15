تعاون بين طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات لاعتماد «جيوَن» لحجوزات السفر



أبرمت طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات اتفاقية لإتاحة استخدام «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، لحجز رحلات طيران الإمارات، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء عند حجز سفرهم من دبي.

وقع الاتفاقية عبدالله العلماء، نائب الرئيس للعمليات التجارية لطيران الإمارات في دولة الإمارات، واندريا سيانتشيتى الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. واعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026، سيتمكن العملاء استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلاتهم بطريقتين، حيث يمكن للعملاء في دولة الإمارات إدخال بيانات بطاقة «جيوَن» الخاصة بهم عند إتمام عملية الدفع لإكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، وتُقبل بطاقات «جيوَن» في متاجر طيران الإمارات، حيث يتحقق الموظفون من البطاقات الفعلية قبل إتمام عملية الدفع وإصدار التذاكر. وستقبل طيران الإمارات جميع أنواع بطاقات «جيوَن»، بما في ذلك بطاقة جيوَن رويال للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن بريستيج للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن مسبقة الدفع، مع توفير مستويات الأمان وسلاسة الدفع التي يتوقعها العملاء عند حجز رحلاتهم.

كما يمكن لحاملي بطاقات «جيوَن» الاستفادة من خصومات تشمل جميع درجات السفر ومعظم فئات الأسعار، سواء على تذاكر الذهاب فقط أم الذهاب والعودة من دبي. ويسري العرض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026 وحتى 31 أغسطس 2027، للسفر حتى 29 فبراير 2028.

خطوة مهمة

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل انضمام «جيوَن» إلى خيارات الدفع التي نوفرها لعملائنا خطوة مهمة في مواصلة تطوير تجربة الحجز، من خلال إتاحة حلول أكثر مرونة وسهولة ترتبط بمنظومة مدفوعات وطنية متنامية. كما يتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من حاملي بطاقات «جيوَن» في دولة الإمارات، وتمكينهم من حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بكل سهولة عبر القنوات التي يفضلونها». وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، وتعزيز تكامل قطاع السفر مع البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة. وتمثل شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات خطوة أخرى في هذا المسار، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مدفوعات وطنية متطورة وآمنة وجاهزة للمستقبل».

وقال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: «تعزز شراكتنا مع طيران الإمارات من طموحات «جيوَن» في تقديم ما يتجاوز مجرد حلول الدفع، من خلال توفير قيمة ملموسة وتجربة سلسة لكل حامل بطاقة. ومن شأن قبول بطاقات «جيوَن» عبر emirates.com وفي متاجر طيران الإمارات، أن يمنح حاملي بطاقات «جيوَن» مزيداً من الخيارات والمرونة والسهولة، سواء عند الحجز عبر الإنترنت أم الشراء مباشرة». وأضاف: «إلى جانب الاستفادة من أسعار حصرية عبر جميع درجات السفر، تجسد هذه الشراكة قدرة «جيوَن» على ربط المدفوعات اليومية بمزايا وتجارب ذات قيمة حقيقية لحاملي البطاقات».