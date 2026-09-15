«إسعاد» شرطة دبي تعزز مزايا حاملي البطاقة بشراكة مع «تيه كيه إيليفيتور»

وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مع شركة «تيه كيه إيليفيتور»، تنضم بموجبها الشركة إلى منظومة شركاء برنامج «إسعاد» في قطاع السكن، لتقديم حسومات ومزايا خاصة لحاملي البطاقة، وذلك على هامش مشاركة شرطة دبي في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ووقّع الاتفاقية من جانب مركز بطاقة إسعاد، العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، في حين وقّعها عن شركة «تيه كيه إيليفيتور» سرجيو جارزون بينافيديز، الرئيس التنفيذي للشركة في دولة الإمارات وقطر والبحرين، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على خصم 7% على تركيب المصاعد الجديدة، إضافة إلى خصم 10% على خدمات صيانة المصاعد، بما يوفر لهم مزايا خاصة ضمن قطاع السكن والخدمات المرتبطة به.

وتأتي الشراكة في إطار توجه مركز بطاقة إسعاد إلى توسيع قاعدة الشركات والمؤسسات الخاصة المنضمة إلى منظومة البرنامج، وتنويع القطاعات والخدمات التي توفر مزايا لحاملي البطاقة، بما يعزز القيمة المضافة للبرنامج ويوسع نطاق الاستفادة منه.

كما تعكس الاتفاقية حرص مركز بطاقة إسعاد على بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، وتوفير مجموعة أكثر تنوعاً من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات حاملي البطاقة، وتسهم في دعم جودة حياتهم وتعزيز سعادتهم.