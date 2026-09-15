شرطة دبي تواصل تقديم خدماتها الذكية ومبادراتها الأمنية والسياحية لزوار «سوق السفر العربي»

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي عرض خدماتها ومبادراتها النوعية في القطاع الأمني السياحي، لليوم الثاني من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر منصتها التي تُعرّف زوار المعرض من مختلف دول العالم بأبرز الخدمات الذكية والمبادرات الأمنية والسياحية التي تقدمها شرطة دبي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة السياح، وتوفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة تعكس المكانة العالمية لإمارة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وتأتي مشاركة شرطة دبي السنوية في معرض سوق السفر العربي 2026، في إطار حرصها على التواجد في أبرز المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في قطاعي السفر والسياحة، والتواصل المباشر مع الزوار والمتخصصين وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي توفرها الإمارة للسياح، إلى جانب إبراز دور التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في دعم منظومة الأمن السياحي.

المفقودات والمعثورات

واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها في القطاع الأمني السياحي، ومنها نظام المفقودات والمعثورات، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والذي يختصر الزمن على المتعاملين ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات على المتعاملين. وبفضل هذا النظام، بات بإمكان المتعاملين اليوم في الدولة تسليم المعثور إلى أقرب نقطة سواء في مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية أو المراكز التجارية أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية عامة وغيرها من الشركاء في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل الخدمة ويضمن إيصال المعثور إلى صاحبه.

برنامج «إسعاد»

كما استعرضت المنصة برنامج الخصومات والعروض «إسعاد»، الذي يقدم خصومات مميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمتنزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والمسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.

4 دوريات فارهة

كما عرضت شرطة دبي خلال مشاركتها في المعرض، اثنتين من دورياتها الأمنية السياحية، الأولى دورية «بنتلي بنتايجا أزور» التي تتميز بمحرك قوي ينتج 542 حصاناً، وبهيكل خارجي باللون الأبيض، ومقصورة داخلية فاخرة بجلد أخضر وخشب بني، ما يعكس مستوى الرفاهية والدقة في التصميم.

كما عرضت دورية مرسيدس «GT 63 AMG»، التي تتميز باحتوائها على أحدث الميزات التقنية والميكانيكية والتكنولوجية، من شاشات توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.

كما عرضت المنصة سيارة «لوتس إيميا – إس» الكهربائية بالكامل، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكهربائية، وتتميز بمحرك يولد قوة 603 أحصنة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثوانٍ، وسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب مدى يصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة. كما تمتاز بتقنيات القيادة الذاتية، والشاشات الرقمية المتقدمة، وأنظمة الترفيه التفاعلية، وغيرها من الخصائص التقنية الحديثة التي تسهم في دعم كفاءة الأداء الشرطي ضمن المناطق السياحية.

كما تستعرض سيارتها الفارهة من طراز أودي R8. ويأتي ذلك في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز أسطولها من الدوريات الأمنية السياحية بدوريات فارهة تحوي أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تدعم العمل الشرطي في المناطق السياحية، لتعزز الاستجابة السريعة، وتساهم في تقديم صورة حضارية تعكس ريادة الإمارة في الابتكار والتميز الشرطي.

محاضرات توعوية

وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض، تقديم محاضرات توعوية للزوار في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.

وتتضمن المحاضرات تعريفاً بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات والخدمات التي تُسهم في أن تكون تجربة السائح آمنة ومريحة وسعيدة. بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة e-Crime، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.