«فينيكس للضيافة» تطلق هويتها في سوق السفر العربي وتستهدف التوسع دولياً

أعلنت مجموعة فينيكس للضيافة (PHG)، المجموعة الإماراتية العاملة في قطاعات الفنادق والمطاعم والضيافة وأسلوب الحياة، انطلاقتها الرسمية في سوق السفر العربي 2026 بدبي، كاشفة عن استراتيجية نمو تستهدف تعزيز حضورها في الإمارات والتوسع إلى أسواق دولية مختارة.

وتدير المجموعة، التي تأسست في عام 2017، محفظة تضم أكثر من 15 وجهة ضيافة في دولة الإمارات، تشمل الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي ووجهات الترفيه والحياة الليلية. وتضم محفظة الفنادق علامات «لوكس»، من بينها «لوكس جراند» و«لوكس أفينيو» و«لوكس ريتريت» للشقق الفندقية في دبي. وتؤكد المجموعة أن نموذجها يقوم على تطوير مفاهيم متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الزوار والعملاء.

ويمثل ظهور «فينيكس للضيافة» في سوق السفر العربي خطوة لتوسيع حضورها أمام قطاع السفر والضيافة الإقليمي والدولي، والتعريف بمحفظتها الحالية والمفاهيم الجديدة التي تعمل على تطويرها، إلى جانب خططها للنمو داخل الإمارات وخارجها. ويتزامن ذلك مع إعادة تقديم المجموعة تحت هوية مؤسسية واحدة تجمع أنشطتها المتنوعة.

وقال بارفيز MHD، مؤسس مجموعة فينيكس للضيافة: إن المجموعة بنت أعمالها على شغف بالضيافة وإيمان بأهمية تطوير مفاهيم قادرة على التواصل مع الجمهور، مشيراً إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل محطة مهمة لجمع خبرات المجموعة تحت مظلة واحدة ومشاركة رؤيتها للمرحلة المقبلة.

وتضم محفظة المجموعة في قطاع الأغذية والمشروبات مفاهيم من بينها Jodhpur Bar & Kitchen وPahadi وBatliwala & Co. وTiger Bar Stock Exchange وThe Groove House وHitchki، إلى جانب مجموعة من المفاهيم الجديدة قيد التطوير، منها DubaiBorn وBetty’s وFatBudha وMariettas’ وRuh. ويعكس هذا التنوع توجه المجموعة إلى تطوير مفاهيم مستقلة بدلاً من اعتماد نموذج موحد لجميع وجهاتها.

وقال مانيش أهلواليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس للضيافة: إن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الأسس التشغيلية للمجموعة وتطوير الشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في التوسع لمجرد التوسع، وإنما في تطوير وتشغيل مفاهيم مميزة وقابلة للتكيف مع الأسواق المختلفة.

وبينما تبقى الإمارات محوراً رئيسياً لخطة المجموعة، تستهدف «فينيكس للضيافة» فرصاً في الهند وجورجيا ولاغوس وزنجبار ولندن، ضمن استراتيجية توسع دولي تقوم على دراسة إمكانات كل سوق وسلوك المستهلك والشراكات المحلية ومدى ملاءمة المفاهيم لكل وجهة.

وتعتزم المجموعة اتباع نهج خاص بكل سوق، يبدأ بتقييم الفرص وفهم قاعدة العملاء واختيار الشركاء المناسبين واختبار المفاهيم قبل التوسع، بهدف بناء منصة ضيافة دولية تجمع بين الإبداع والملاءمة الثقافية والانضباط التشغيلي والجدوى التجارية.

ويأتي إطلاق «فينيكس للضيافة» في وقت يتزايد فيه التركيز على التجارب المتكاملة في قطاع السياحة والضيافة، حيث تتداخل خدمات الإقامة مع المطاعم والترفيه والتسوق وأسلوب الحياة. وتؤكد المجموعة أن نجاح أي مفهوم يرتبط بقدرته على التوافق مع موقعه والعملاء المستهدفين، إلى جانب قوة التنفيذ التشغيلي.

وتدخل «فينيكس للضيافة» المرحلة الجديدة من مسيرتها انطلاقاً من قاعدة إماراتية تضم أكثر من 15 وجهة، مع محفظة متنامية من المفاهيم وخطة توسع دولية تستهدف أسواقاً مختارة، بما يعكس طموحها للتحول إلى مجموعة ضيافة ذات حضور إقليمي ودولي. وتؤكد المجموعة أن رؤيتها تتمحور حول تطوير وجهات وتجارب ضيافة ذات طابع خاص، مع الحفاظ على التركيز على الضيف وتحقيق نمو مستدام.