تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ارتفاع أسعار النفط



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وتخلى المؤشر نيكاي عن مكاسبه المبكرة، إذ أثر ارتفاع ‌أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.01 % عند 63484.10 نقطة بعدما ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة. ⁠وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 % إلى 4037.16 نقطة.

وقال دايسوكي هاشيزومي، المحلل الكبير لدى دايوا سيكيوريتيز: «أثر ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب صعود عوائد السندات الحكومية، سلباً ‌على ثقة المستثمرين».

وأضاف «هيمنت الاستثمارات قصيرة الأجل على التداولات، إذ باع المستثمرون الأسهم لتحقيق أرباح من المكاسب التي حققوها في ‌وقت سابق من الجلسة».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعدما أدت ‌هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة ‌في السعودية إلى تعطيل خط أنابيب (شرق-غرب)، ما أثار شكوكاً بشأن الجهود الرامية إلى ​الحد من مخاطر ‌الشحن في منطقة ​الخليج.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية ⁠اليابانية، إذ سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ سبتمبر 1996.

وتخلت أسهم شركات الرقائق عن مكاسبها ​المبكرة، ⁠إذ تراجع سهم أدفانتست ⁠2.96 %، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.55 %.

وقفز سهم سوفت بنك 7.54 %، ليعوض جزءاً من خسائر بلغت ⁠10.7 % في الجلسة السابقة بعد موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إثر تحذيرات من شخصيات بارزة في القطاع بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا. كما ارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 2.29 %.

وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض ‌سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 1.4 %، وخسر سهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 2.67 %.

وانخفض ​سهم سوني جروب 1.66 %.

ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 51 % من الأسهم، في حين تراجع 44 %، واستقرت 4% ​دون تغيير.