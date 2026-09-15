غرفة عجمان تبحث فرص تنمية التبادل التجاري مع سفارة بنغلاديش



بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وطارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، آفاق التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في عجمان وبنغلاديش.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وعائشة الخاطري رئيس قسم استثمار الأصول في غرفة عجمان، وتوحيد إمام المستشار في سفارة بنغلاديش.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين في ضوء الفرص الواعدة المتاحة، لا سيما مع نمو حركة إعادة التصدير بين عجمان وبنغلاديش والتي ارتفعت بنسبة 46% خلال عام 2025، الأمر الذي يدعم وجود فرص جديدة لتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال.

من جانبه استعرض طارق أحمد أبرز المقومات الصناعية التي يتمتع بها قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش باعتبارها واحدة من أكبر مراكز تصنيع الملابس الجاهزة عالمياً، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، وما تتيحه هذه القطاعات من فرص واعدة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأوصى اللقاء بأهمية تنظيم لقاءات أعمال تجمع مصانع وشركات الملابس والمنسوجات في عجمان ونظيراتها في بنغلاديش، لبحث فرص تنمية التبادل التجاري واستكشاف مجالات التعاون والشراكات، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

وتبادل المهندس عبدالله المويجعي، وطارق أحمد، في ختام اللقاء، الدروع والهدايا التذكارية.