«دبي للثقافة» تعزز السياحة التراثية بتجارب رقمية

تستعرض هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في سوق السفر تاريخ «متحف حصن الفهيدي» عبر تجارب رقمية ضمن جهودها لتعزيز السياحة الثقافية والتعريف بالتراث المحلي وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العالمية.

وتشارك الهيئة ضمن جناح حكومة دبي في المعرض، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 الجاري تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا» وتقدم «دبي للثقافة» تجربة رقمية بتقنية «أنامورفيك»، تستحضر جوانب من تاريخ حصن الفهيدي ومقتنياته بأسلوب بصري مبتكر. ويعد حصن الفهيدي أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي، وواكب على مدى أكثر من 230 عاماً تطور المدينة.