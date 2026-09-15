بلدية دبي تستعرض إنجازاتها وتوسع وجهاتها

تستعرض بلدية دبي، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي، التوسع المستمر في محفظة وجهاتها العامة وتجارب الزوار، مسلطة الضوء على مجموعة من الوجهات القائمة والمشاريع التي افتُتحت خلال العام الماضي، إلى جانب مشاريع وتجارب نوعية مرتقبة تعزز جاذبية دبي وتثري منظومة وجهاتها العامة.

وتجمع مشاركة البلدية بين برواز دبي، والشواطئ والحدائق العامة، وتجارب الطبيعة والأنشطة الخارجية، بما يعكس التطوير المستمر للمساحات العامة التي تمنح السكان والزوار الدوليين مزيداً من الخيارات المتنوعة لاكتشاف دبي والاستمتاع بها.

ومن مشاهدة المدينة عبر أحد أبرز معالمها إلى قضاء الوقت على شواطئها، واستكشاف حدائقها أو ركوب الدراجات وسط الطبيعة، تعكس محفظة بلدية دبي تنوع التجارب التي توفرها المدينة.

ويشكل سوق السفر العربي منصة لاستعراض كيفية استمرار تطور الوجهات القائمة، بالتوازي مع إضافة مشاريع جديدة توسع نطاق التجارب المتاحة للسكان والزوار.

وتنعكس الجاذبية المتنامية لوجهات بلدية دبي العامة في نمو أعداد الزوار عبر محفظتها؛ إذ سجلت الحدائق العامة في دبي أعلى معدلات الإقبال ضمن المساحات العامة التابعة للبلدية، مع ارتفاع أعداد الزوار 18 % خلال النصف الأول مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك نمو بنسبة 47 % في الحديقة القرآنية و20 % في حديقة مشرف الوطنية.

وبلغ عدد زوار برواز دبي نحو 8.8 ملايين زائر منذ افتتاحه، فيما استقبل شاطئ خور الممزر، الذي يمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير شواطئ الممزر، أكثر من 1.75 مليون زائر منذ افتتاحه في مايو.

ويحظى برواز دبي بحضور بارز ضمن مشاركة بلدية دبي في سوق السفر العربي، حيث يقدم للزوار رحلة عبر ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

ومع استقباله نحو 8.8 ملايين زائر منذ افتتاحه، يواصل برواز دبي استقطاب السكان والزوار الدوليين، ويحافظ على مكانته إحدى الوجهات البارزة.

وفي شاطئ خور الممزر، استقبلت المرحلة الأولى من مشروع تطوير شواطئ الممزر أكثر من 1.75 مليون زائر منذ افتتاحها في مايو، ما يعكس الإقبال الكبير على تجربة الواجهة الشاطئية المطورة.

ومع افتتاحها، توسعت محفظة بلدية دبي لتضم 7 شواطئ عامة، فيما سيصبح كورنيش الممزر، الذي يجري حالياً الاستعداد لافتتاحه، الشاطئ العام الثامن، وسيقدم المزيد من التجارب الترفيهية والرياضية.

وتواصل الحدائق العامة في دبي تطورها لتتجاوز مفهوم المساحات التقليدية للترفيه، وتصبح وجهات متكاملة تجمع بين الطبيعة والرياضة والمغامرات .

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير وتوسيع محفظة متنوعة من الوجهات العامة، بما يمنح السكان والزوار مزيداً من الخيارات والتجارب وخلال العام الماضي افتتحنا وجهات وتجارب جديدة، وواصلنا تطوير الوجهات القائمة».