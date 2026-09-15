الاتحاد للطيران تكشف عن أحدث تطويراتها ومنتجاتها

تكشف مشاركة الاتحاد للطيران في النسخة الحالية من سوق السفر العربي عن أحدث تطويراتها ومنتجاتها. وأطلقت الناقلة منتج وتجربة Beyond Borders. وتم الكشف عن طائرة A330 الجديدة من الاتحاد للطيران للمرة الأولى عالمياً خلال سوق السفر العربي، لتقدم نموذجاً بارزاً لتجربة Beyond Borders، مع تصاميم جديدة كلياً للدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية، ولغة تصميمية ستتوسع تدريجياً لتشمل أسطول الناقل المتنامي ومساحاته المخصصة للتجارب الفاخرة.

وبالتوازي مع طائرة A330، تستعرض الاتحاد للطيران كيفية امتداد ملامح وتجربة تصميم Beyond Borders إلى طائرة A321LR في درجاتها كافة بما يعزز سلاسة التنقل عبر مختلف مراحل رحلة الضيف.

ووفق الناقلة، أثبتت طائرة A321LR طموح الاتحاد للطيران في تجاوز التوقعات التقليدية، من خلال تقديم أجنحة الدرجة الأولى ومقاعد درجة الأعمال التي تتحول بالكامل إلى أسرة مسطحة على متن طائرة ضيقة البدن، مع إقبال الضيوف على اختيار الرحلات المشغلة بطائرات A321LR للاستفادة من تجربة السفر التي توفرها.

وتستثمر الاتحاد للطيران 20 مليار دولار في الطائرات الجديدة وتجربة الضيوف لدعم مواصلة نموها، بما في ذلك برنامج لتحديث الأسطول بقيمة مليار دولار.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن Beyond Borders تتجسد في تجربة ضيوفنا عبر اللحظات التي تهمهم أكثر، من الطائرات التي يسافرون على متنها والمقصورات التي يستمتعون بها، إلى صالات الانتظار التي يزورونها والخدمات التي تربط كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

ومن خلال هذا النهج، نعمل على تقديم تجربة أكثر ترابطاً ووضوحاً، تعكس طموح الاتحاد للطيران في الارتقاء بتجربة السفر على الأرض وفي الأجواء.