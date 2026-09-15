«دي بي ورلد» توسّع أسطول شاحناتها 40 %

كشف ستيفن ويتنغهام، الرئيس التنفيذي للعمليات لشؤون الشحن في أوروبا لدى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن الشركة تعتزم توسيع أسطول شاحناتها بنسبة تقارب 40% واستحداث طرق برية جديدة بهدف تنويع سلاسل الإمداد التي تربط الخليج العربي بكل من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وقال ويتنغهام، خلال مقابلة مع «بلومبرغ»: إن موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أطلقت، في غضون أيام من عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز، خدمة شحن بري تربط غرب أوروبا بمنطقة الخليج العربي عبر تركيا، وهي تتعامل حالياً مع ما يصل إلى خمسين شاحنة أسبوعياً.

وأضاف أن معظم الطلب على نقل البضائع يتركز على قطع غيار السيارات والمنتجات الاستهلاكية اليومية، كما أنشأت «دي بي ورلد» خدمات هجينة للنقل البحري والبري للشحنات القادمة من آسيا والولايات المتحدة، عبر تركيا أيضاً.

وقال إن الشركة تريد الآن زيادة أسطولها من الشاحنات إلى 1000 شاحنة، مقارنة بـ700 حالياً، والتي توفر «جسراً برياً» داخل المنطقة إلى موانئ خارج الخليج العربي، مثل الفجيرة في الإمارات، وصلالة في عُمان، وجدة في السعودية.