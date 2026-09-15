خالد بن محمد يبحث مع «سيتي جروب» تعزيز التعاون المصرفي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جين فريزر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي جروب» المصرفية العالمية.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع المصرفي، وتطوير الحلول المالية بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم النمو المستدام لمختلف القطاعات الاقتصادية.

حضر اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.