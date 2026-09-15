طيران الإمارات توقّع 7 مذكرات تفاهم

استهلت طيران الإمارات مشاركتها في سوق السفر العربي 2026 بزخم قوي، من خلال توقيع 7 مذكرات تفاهم مع هيئات سياحية في منطقة المحيط الهندي وأوروبا وجنوب شرق آسيا ودولة الإمارات، إلى جانب تجديد اتفاقيات مع شركاء في قطاعي التكنولوجيا والتجزئة.

وتتعاون طيران الإمارات مع الهيئات السياحية في مختلف الأسواق لتعزيز الوعي بالوجهات ضمن شبكة الناقلة التي تضم نحو 140 وجهة، وتحويل اهتمام المسافرين إلى حجوزات فعلية وزيادة أعداد الزوار، بما يدعم منظومة السفر والسياحة في تلك الوجهات.

كما تتيح هذه الشراكات للوجهات السياحية الوصول إلى أسواق وشرائح جديدة، وتمنح عملاء طيران الإمارات مزيداً من الأسباب والفرص لاكتشاف ما تقدمه من مقومات وتجارب. وجددت طيران الإمارات شراكتها مع هيئة السياحة في سيشل ووزارة السياحة والثقافة في سيشل، بموجب مذكرة تفاهم تستكمل تعاوناً بدأ بين الجانبين في عام 2013.

كما جددت طيران الإمارات وهيئة ترويج السياحة في موريشيوس اتفاقيتهما لدعم قطاعي السياحة والتجارة في البلاد.

كما ستدعم شراكة طيران الإمارات مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر جهود زيادة أعداد الزوار إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

والمساهمة في تحقيق هدفها باستقطاب مليون سائح بحلول 2028.كما جددت طيران الإمارات وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة شراكتهما لمواصلة دعم نمو القطاع السياحي في الشارقة.

كما جددت طيران الإمارات وهيئة السياحة الماليزية شراكتهما من خلال مذكرة تفاهم تمتد عاماً واحداً، لدعم حملة «زوروا ماليزيا 2026-2027»، التي تستهدف استقطاب 47 مليون زائر دولي.

ووقعت طيران الإمارات وهيئة السياحة الفنلندية Visit Finland، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم نمو السياحة الوافدة إلى فنلندا من مختلف أنحاء شبكة الناقلة العالمية.

كما ستتعاون طيران الإمارات مع «فيورد نورواي»، الهيئة الرسمية للترويج السياحي لغرب النرويج، لتعزيز السياحة الوافدة إلى المنطقة. وجددت طيران الإمارات شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع هواوي، بما يعزز التزام الناقلة بالسوق الصينية ويوسع مجالات التعاون بين الطرفين في التسويق والابتكار الرقمي وتجربة العملاء.