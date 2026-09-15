شرطة دبي تعرض تجربتها بالأمن السياحي

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2026، واطلع معاليه على أبرز الخدمات والمبادرات الأمنية والسياحية الذكية التي تستعرضها المنصة أمام زوار المعرض والمتخصصين في قطاعي السفر والسياحة.

واستمع معاليه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز أمن وسلامة السياح والزوار وإثراء تجربتهم السياحية، وما توظفه من تقنيات وحلول رقمية وقنوات اتصال سريعة ومرنة، تسهل وصولهم إلى الخدمات الشرطية، وتعزز سعادتهم.

وأشار معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى أن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة.

والتعريف بمنظومتها المتقدمة في مجال الأمن السياحي، وبما وصلت إليه من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتقديم خدمات شرطية استباقية وسهلة الوصول، تواكب المكانة العالمية لإمارة دبي وجهة رائدة للسياحة والأعمال.

وأكد معاليه أهمية معرض سوق السفر العربي بوصفه منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة دبي تتيح إبراز تجربة الإمارة في التكامل بين الأمن والسياحة، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير منظومة الأمن السياحي.

واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها الأمنية السياحية، ومنها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، والتي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، من خلال الاستجابة السريعة والاحترافية للبلاغات والحالات الطارئة في المناطق الوعرة، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجبلي.

ويضم الفريق كوادر شرطية مدربة ومؤهلة للتعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية ومختلف سيناريوهات الطوارئ، مدعومة بمعدات وآليات تخصصية تُمكّنها من الوصول إلى المواقع الصعبة وتنفيذ مهام الإنقاذ بكفاءة، إلى جانب دور الفريق في دعم وتأمين الفعاليات السياحية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتعزيز تجربة سياحية متميزة لزوار منطقة حتا.

وتوفر شرطة دبي خدمة دعم السياح المتميزة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع زوار الإمارة. تتيح الخدمة المتطورة للسياح إدخال بياناتهم وتفاصيل استفساراتهم أو ملاحظاتهم بكل سهولة ويسر، وتقديم الطلب مباشرة بضغطة زر.

وفي سبيل تحقيق سعادة الزوار ومساعدتهم على مدار الساعة، يربط النظام الطلبات مباشرة بغرفة عمليات الشرطة السياحية لضمان الاستجابة الفورية، حيث يقوم فريق مختص بمعالجة الملاحظات والرد عليها بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.

وتخصص منصة شرطة دبي خلال أيام المعرض، محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.