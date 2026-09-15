شرطة دبي تعرض تجربتها بالأمن السياحي

واستمع معاليه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز أمن وسلامة السياح والزوار وإثراء تجربتهم السياحية، وما توظفه من تقنيات وحلول رقمية وقنوات اتصال سريعة ومرنة، تسهل وصولهم إلى الخدمات الشرطية، وتعزز سعادتهم.
والتعريف بمنظومتها المتقدمة في مجال الأمن السياحي، وبما وصلت إليه من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتقديم خدمات شرطية استباقية وسهلة الوصول، تواكب المكانة العالمية لإمارة دبي وجهة رائدة للسياحة والأعمال.
وأكد معاليه أهمية معرض سوق السفر العربي بوصفه منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة دبي تتيح إبراز تجربة الإمارة في التكامل بين الأمن والسياحة، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير منظومة الأمن السياحي.
ويضم الفريق كوادر شرطية مدربة ومؤهلة للتعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية ومختلف سيناريوهات الطوارئ، مدعومة بمعدات وآليات تخصصية تُمكّنها من الوصول إلى المواقع الصعبة وتنفيذ مهام الإنقاذ بكفاءة، إلى جانب دور الفريق في دعم وتأمين الفعاليات السياحية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتعزيز تجربة سياحية متميزة لزوار منطقة حتا.
وتوفر شرطة دبي خدمة دعم السياح المتميزة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع زوار الإمارة. تتيح الخدمة المتطورة للسياح إدخال بياناتهم وتفاصيل استفساراتهم أو ملاحظاتهم بكل سهولة ويسر، وتقديم الطلب مباشرة بضغطة زر.
وفي سبيل تحقيق سعادة الزوار ومساعدتهم على مدار الساعة، يربط النظام الطلبات مباشرة بغرفة عمليات الشرطة السياحية لضمان الاستجابة الفورية، حيث يقوم فريق مختص بمعالجة الملاحظات والرد عليها بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.
وتخصص منصة شرطة دبي خلال أيام المعرض، محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.