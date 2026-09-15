«دبي الإسلامي» يطلق «حساب المليونير»

وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المالية، يجسد الحساب الجديد التزام دبي الإسلامي المتواصل بتعزيز التخطيط المالي المسؤول من خلال حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تقديم قيمة أكبر للمتعاملين تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق أهدافهم المستقبلية وتطلعاتهم المالية.
ويحظى المتعاملون المؤهلون بفرصة الانضمام للسحوبات الشهرية المقرر إجراؤها بدايةً من شهر ديسمبر هذا العام. وإلى جانب المكافآت المقدمة من البنك، تم تصميم الحساب وفق هيكل إسلامي قائم على مبدأ الوكالة، يتيح للمتعاملين الاستفادة من أرباح متوقعة تضاف إلى الحساب شهرياً.
ويمكن للمتعاملين تعزيز فرص فوزهم في السحوبات بالاستمرار في تنمية مدخراتهم بمرور الوقت، ما يمنحهم فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 15,000 درهم إماراتي من متوسط الرصيد الشهري المؤهل.
مع إتاحة فرص إضافية للمشاركة في السحب عند الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 45,000 درهم إماراتي، أو عند القيام بتحويل راتب شهري بقيمة 10,000 درهم إماراتي أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المطبقة. وكلما زادت مدخراتهم، زادت فرصهم في الفوز.
إلا أن أثره يصبح أكبر عندما يرتبط بهدف أسمى، وطموح أكبر، ومكافآت مجزية. وقد صمم حساب المليونير من دبي الإسلامي للارتقاء بتجربة الادخار اليومية، وتحويلها إلى فرصة للاستفادة من مكافآت استثنائية تحمل قيمة حقيقية لمتعاملينا وتمنحهم فرصة شهرية للفوز بلقب المليونير.
نحن لا نهدف من خلال الحساب إلى مكافأة المدخرين فحسب، بل نسعى كذلك إلى ربط قراراتهم المالية اليومية بفرص تتيح لهم تحقيق أثر هادف والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي من خلال التمويل المسؤول.
ويؤكد ذلك حرصنا على تقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المتعاملين وتوفر لهم قيمة حقيقية للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».
وبصفته شريكاً مالياً موثوقاً، يواصل دبي الإسلامي دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق التزامه ليتجاوز دوره في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في دعم أجندة الدولة للاستدامة وتطلعاتها على المدى الطويل.