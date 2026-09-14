المصرف يعزز إدارة المخاطر والائتمان بشراكة استراتيجية مع موديز

وقّع المصرف اتفاقية استراتيجية مع «Moody’s»، المزود العالمي للمعلومات المالية وتقييم المخاطر، بهدف تعزيز قدراته في إدارة المخاطر والائتمان، والاستفادة من البيانات والرؤى المتخصصة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم عملية اتخاذ القرار.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في المؤسستين، في خطوة تعكس توجه المصرف نحو توظيف المعلومات والتحليلات المتقدمة لتعزيز كفاءة عملياته الائتمانية ورفع قدرته على التعامل مع بيئة مالية تتسم بتزايد الترابط وتعقيد المخاطر.

ومن المتوقع أن تدعم الشراكة جهود المصرف في تطوير إطار إدارة المخاطر، وتحسين القرارات الائتمانية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بناء قدرات أكثر مرونة واستشرافاً للتغيرات، بما يدعم خططه للنمو المستدام. وتأتي أهمية هذه الأدوات في ظل تنامي الحاجة لدى المؤسسات المالية إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب، تساعدها على تقييم المخاطر المترابطة واتخاذ قرارات أكثر دقة.

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن النمو المستدام يعتمد على قوة قدرة المؤسسة على فهم المخاطر واستباق التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة، مؤكداً أن التعاون مع «Moody’s» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المصرف في إدارة المخاطر والائتمان من خلال معلومات أعمق وبيانات وتكنولوجيا متقدمة.

وأضاف أن الشراكات المتخصصة من هذا النوع تسهم في تعزيز مرونة المصرف وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة أكبر للمتعاملين والأطراف ذات العلاقة، مع مواصلة ترسيخ مكانته كمؤسسة أكثر مرونة وذكاءً واستعداداً للمستقبل.

من جانبه، قال وائل جاد الله، المدير العام ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى «Moody’s»، إن التعاون مع المصرف يستهدف تحديث عملياته الخاصة بالإقراض للشركات، من خلال تعزيز الأتمتة والكفاءة وتوفير رؤى أعمق عبر مختلف مراحل العملية الائتمانية.

وأضاف أن الحلول التي توفرها «Moody’s» ستساعد المصرف على بناء نموذج تشغيلي أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر استنارة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.

وتؤكد الاتفاقية توجه المصرف نحو توسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا في عملياته المصرفية، بما يدعم إدارة المخاطر بصورة أكثر تكاملاً ويعزز كفاءة القرارات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه المؤسسات المالية بصورة متزايدة على التحليلات المتقدمة والأتمتة لتحسين قدرتها على رصد المخاطر والاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية والمالية. وتعد «Moody’s» من الجهات المتخصصة عالمياً في توفير البيانات والتحليلات والتقييمات الائتمانية، كما تركز في المنطقة على قضايا المخاطر والائتمان التي تواجه المؤسسات المالية والشركات.

وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من إدارات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والائتمان والمخاطر وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن «Moody’s» من منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.