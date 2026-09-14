«مسافر هولدينجز» تطلق «جِت» لتعزيز حلول السفر بالذكاء الاصطناعي

أطلقت «مسافر هولدينجز» الإماراتية شركة «جِت»، المتخصصة في تقديم الحلول التقنية لقطاع السفر، بهدف تمكين المسافرين وشركات السفر والمؤسسات من الاستفادة من أدوات رقمية متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وحلول التأشيرات والحجز وإدارة رحلات الأعمال.

وتأتي في مقدمة حلول الشركة منصة «جِت لذكاء التأشيرات»، التي تتيح خدمات التأشيرات لحاملي جوازات أكثر من 200 جنسية إلى أكثر من 120 وجهة، وتدمج للمرة الأولى في المنطقة رحلة التحقق من أهلية التأشيرة والتقديم والمعالجة ضمن مساعدي الذكاء الاصطناعي، عبر «بروتوكول سياق النموذج» (MCP).

وتعتمد المنصة على بيانات المسافر، بما في ذلك الجنسية والإقامة والوجهة، لتحديد متطلبات التأشيرة المناسبة، والمستندات والتكاليف ومدة المعالجة وإرشادات التقديم. وتعمل التقنية بالفعل ضمن عمليات التأشيرات في موقع «musafir.com»، كما تتوفر عبر ثلاث قنوات تشمل الموقع والتطبيق، وواجهة برمجة تطبيقات مخصصة لشركات السفر، إضافة إلى «Visa MCP» الذي يتيح لمساعدي الذكاء الاصطناعي الوصول إلى معلومات محدثة حول التأشيرات.

وتكتسب هذه التقنية أهمية مع تزايد اعتماد المسافرين على الذكاء الاصطناعي في البحث عن الوجهات والرحلات والتخطيط للسفر، إذ تتيح للمساعدات الذكية الانتقال من اقتراح الرحلة إلى التحقق من إمكانية دخول المسافر إلى الوجهة ومتطلبات التأشيرة، بدلاً من الاعتماد على معلومات ثابتة مخزنة مسبقاً في نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ«مسافر هولدينجز»، إن الشركة طورت التقنية لمعالجة التحديات التي تواجهها يومياً، وتسعى من خلال «جِت» إلى إتاحة هذه الحلول لشركات السفر الأخرى، خصوصاً مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات.

وبالإضافة إلى حلول التأشيرات، تقدم «جِت» أدوات تقنية مستقلة لسفر الشركات ووكالات السفر. وتشمل أداة الحجز المؤسسي التي تجمع الحجوزات وسياسات السفر والموافقات والمدفوعات والمصروفات والتقارير ضمن منظومة واحدة، إلى جانب منصة لوكالات السفر تتيح البحث عن الرحلات والفنادق والتأشيرات والنقل والأنشطة وحجزها وإدارتها.

وأكد ساشين غادويا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مسافر هولدينجز»، أن المرحلة المقبلة من السفر ستعتمد بصورة متزايدة على التقنية المتصلة والبيانات والخدمات الذكية، مشيراً إلى أن «جِت» تستهدف تمكين شركات السفر من تبني هذه القدرات ودمجها في بنيتها القائمة دون الحاجة إلى تطوير كل مكونات التقنية داخلياً.

وتستعرض «مسافر هولدينجز» منصة «جِت» خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 17 سبتمبر، مع التركيز على ذكاء التأشيرات والربط مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول السفر بين الشركات.