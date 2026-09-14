ميرال تستثمر أكثر من 12 مليار درهم في جزيرة ياس



أعلنت ميرال، الاثنين، عن استثمار استراتيجي في جزيرة ياس بأكثر من 12 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وسيدعم هذا الاستثمار تنفيذ محفظة متكاملة من المشاريع الجديدة، وتطوير وتوسعة عدد من الوجهات الحالية، ويرسخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: «يتوافق هذا الاستثمار مع التزامنا بالرؤية طويلة الأمد التي تعتمدها إمارة أبوظبي، وتنبثق من طموحاتنا المتواصلة تجاه رسم ملامح مستقبل إحدى أكثر الوجهات السياحية حيوية على مستوى العالم. قدمت جزيرة ياس للعالم قصة نجاح مذهلة، تجسّد في كل يوم دورها وجهة عالمية المستوى داعمة للنمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز جاذبية أبوظبي للزوار من مختلف أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيعزز هذا الاستثمار الزخم الذي حققته جزيرة ياس، عبر ما ستقدمه من تجارب وعروض جديدة في مجالات الضيافة والترفيه؛ لتلبية التطلعات المتجددة لزوارنا. ومع مواصلة أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والترفيه، نركز على تحقيق قيمة مستدامة للمقيمين والزوار والأجيال القادمة، ودعم النمو المستدام للإمارة وطموحاتها في التنويع الاقتصادي».

ويمثّل هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته أكثر من 12 مليار درهم، والذي يأتي منفصلاً عن مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس، أبوظبي الذي أُعلن عنه سابقاً؛ خطوة مهمة في رسم ملامح النمو طويل الأمد لجزيرة ياس، بالاستناد إلى مكانتها العالمية المميزة، ومواصلة تعزيز تنوع التجارب والوجهات التي توفرها.

تركّز هذه المرحلة الجديدة من التطوير على توسعة المدن الترفيهية والوجهات الحالية عالمية المستوى في جزيرة ياس، إلى جانب تقديم ألعاب وتجارب غامرة جديدة تواكب التطلعات المتجددة لزوارها. كما سيسهم الاستثمار في تعزيز قطاع الضيافة في الجزيرة، من خلال إضافة غرف فندقية جديدة والارتقاء بعروض الإقامة فيها.

وصُمّمت هذه المشاريع للارتقاء بتجربة الزوار، ودعم فرص العمل، وتنمية المهارات في قطاع السياحة، بما يسهم في بناء اقتصاد حيوي يتمتع بالمرونة والجاهزية لمواكبة التطلعات المستقبلية للإمارة.

ويجسد هذا الاستثمار طموح ميرال المتواصل في رسم ملامح مستقبل الترفيه في أبوظبي والمنطقة، حيث تمثّل هذه المشاريع محطة جديدة في مسيرة تطوير وجهات وتجارب عالمية المستوى في جزيرة ياس، بما يدعم قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وإلهامهم عبر تجارب استثنائية تمتد آثارها لأجيال قادمة.