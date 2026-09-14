دناتا للسفريات: إقبال المسافرين من الإمارات على عطلات التزلج ومغامرات القطب الشمالي



كشفت دناتا للسفريات أن عطلات التزلج الشاملة ومغامرات القطب الشمالي باتت تتصدر اتجاهات السفر الأسرع نمواً بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات خلال موسم الشتاء المقبل، وفقاً لأحدث بيانات الحجوزات.

وأكدت دناتا للسفريات التي كشفت عن هذه البيانات خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن حجوزات العطلات الشتوية للمسافرين من الدولة تظهر نمواً كبيراً في الطلب على العطلات في الوجهات الثلجية والوجهات ذات المناخ البارد في أوروبا إلى جانب اليابان التي دخلت قائمة أكثر الوجهات الدولية طلباً لدى دناتا للسفريات لموسم شتاء 2026 ـ 2027، مع تسجيل كل من فنلندا وفرنسا وسويسرا وجورجيا نمواً قوياً في معدلات الحجز مقارنة بالعام السابق، واحتلالها مواقع متقدمة ضمن قائمة أفضل 20 وجهة شتوية للمسافرين من دولة الإمارات.

ويعكس هذا الاتجاه تزايد الرغبة بين المسافرين من دولة الإمارات للتمتع بعطلات قائمة على خوض تجارب مميزة؛ حيث باتوا يبحثون بشكل متزايد عن مغامرات في الهواء الطلق وتجارب موسمية لا تُنسى، بدءاً من التزلج على الجليد في بعض من أروع منتجعات التزلج العالمية ووصولاً إلى أنشطة استكشاف الطبيعة الساحرة لمنطقة القطب الشمالي والرحلات المخصصة للتمتع بالطبيعة.

كما كشفت بيانات الحجوزات عن أن عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، باتت تحظى بإقبال كبير، نظراً لما توفره من راحة وقيمة مضافة من خلال باقات تجمع بين الإقامة والوجبات وتذاكر استخدام مصاعد التزلج ودروس التدريب.

وتستفيد مجموعة متنوعة من الوجهات من هذا التحول في تفضيلات المسافرين. حيث باتت منطقة لابلاند الفنلندية تحظى بإقبال كبير بين المسافرين لكونها تتيح لهم فرصة مشاهدة الشفق القطبي، والتمتع برحلات السفاري باستخدام زلاجات الكلاب (الهاسكي) والزلاجات التي تجرها حيوانات الرنة، إلى جانب تجربة الحياة في المناطق الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية. كما واصلت اليابان جذب المسافرين بفضل ثلوجها الناعمة الشهيرة عالمياً ومساحات التزلج الواسعة، إلى جانب ينابيعها الحارة التقليدية «أونسن».

وحافظت فرنسا وسويسرا على مكانتهما الرائدة وجهتين مفضلتين لقضاء عطلات جبلية فاخرة في منتجعات مثل «كورشوفيل» و«ميجييف» و«غشتاد»، كما اكتسبت جورجيا زخماً متنامياً وجهة مميزة للتزلج توفر قيمة مميزة وتجارب رياضات شتوية عالية الجودة، مع سهولة الوصول إليها من دولة الإمارات. ويسهم تعزيز خدمات الربط الجوي في دفع الطلب على العطلات في وجهات التزلج أيضاً، بما في ذلك خدمة طيران الإمارات الجديدة التي تربط دبي وهلسنكي والمقرر إطلاقها الشهر المقبل، ما يسهل الوصول إلى شمال أوروبا والمناطق القطبية في فنلندا.

وقالت ميرة كيتيت، رئيس قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في دناتا للسفريات: «أوضحت بيانات الحجوزات لموسم الشتاء تحولاً واضحاً نحو السفر الذي يركز على خوض تجارب مميزة؛ إذ يختار المزيد من المسافرين من دولة الإمارات قضاء عطلات تتيح لهم التمتع بأنشطة استثنائية في الهواء الطلق، سواء كان ذلك بممارسة التزلج على بعض أفضل المنحدرات في العالم، أو استكشاف البراري القطبية، أو مشاهدة الشفق القطبي. إذ توفر هذه الرحلات تجارب فريدة تتباين تماماً مع المناخ الدافئ السائد في المنطقة، وهو ما يشكل جانباً رئيسياً من جاذبية هذه العطلات». وأضافت: «نشهد أيضاً طلباً متزايداً على باقات عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، وخاصة بين العائلات والأزواج والمجموعات؛ حيث يقدّر المسافرون المزايا التي توفرها هذه الباقات من حيث البساطة ووضوح التكلفة، إلى جانب شمولها لكافة العناصر الأساسية للعطلة في عرض واحد، ما يتيح لهم التركيز على التمتع بالتجربة وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم خلال العطلة».