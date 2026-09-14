موانئ دبي العالمية تستقبل سفينة الحاويات «مورتن ميرسك» لأول مرة في جدّة



استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) سفينة الحاويات «مورتن ميرسك»، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في أول زيارة لها إلى محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، ما يعزز الربط البحري بين السعودية والأسواق العالمية.

وتعمل السفينة ضمن خدمة الحاويات AE15 بين الشرق والغرب، التي تشغلها «ميرسك» و«هاباج لويد» في إطار تحالف شبكة «جيميني كوربوريشن»، التي تربط الأسواق الرئيسية في آسيا بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا. وأضيفت جدة إلى مسار الخدمة في وقت سابق من العام الجاري، ما أتاح للمستوردين والمصدرين في المملكة اتصالاً مباشراً بمراكز تجارية رئيسية، تشمل موانئ تشينغداو ونينغبو وتانجونغ بيليباس في آسيا، وبورسعيد ودمياط في البحر المتوسط.

ويبلغ طول «مورتن ميرسك» نحو 399 متراً، وتتجاوز سعتها 19 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وقد صممت للعمل على بعض أكثر مسارات التجارة ازدحاماً في العالم.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «يوفر ميناء جدة الإسلامي لمتعاملينا وصولاً مباشراً إلى أهم طرق التجارة العالمية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية تمكنه من استقبال أكبر سفن الحاويات العاملة على خطوط التجارة العالمية. وينصب تركيزنا في محطة الحاويات الجنوبية على تقديم خدمات تشغيلية موثوقة وفعالة، وتمكين المتعاملين من الاستفادة من مستويات الربط التي تدعم نمو أعمالهم. ومع توسع خدمات الشحن، مثل AE15، في تعزيز الربط عبر جدة، يستفيد المتعاملون من خيارات أوسع ونفاذ أسهل إلى الأسواق التي تمثل أولوية لأعمالهم».

وتعمل خدمة AE15 حالياً عبر قناة السويس، عقب تغيير هيكلي أعلنت عنه شركتا «ميرسك» و«هاباج لويد» في يوليو 2026، بهدف توفير أوقات عبور أكثر كفاءة للمتعاملين الذين ينقلون بضائعهم بين آسيا وأوروبا. وأُدرج ميناء جدة الإسلامي لاحقاً ضمن مسار الخدمة، ما يعزز خيارات الربط المتاحة للمتعاملين عبر أحد أهم الممرات التجارية العالمية. ويتزامن استمرار رحلات خدمة AE15 إلى جدة مع استثمارات «دي بي ورلد» في تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة المحطة على المدى الطويل لمناولة أحجام البضائع المتزايدة. ويشمل برنامج الاستثمار معدات حديثة، ومزيداً من الأتمتة، والخفض التدريجي للانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات المحطة.