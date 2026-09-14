«سبيس 42» و«فياسات» توقعان اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»



أعلنت «سبيس 42»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و«فياسات»، الشركة العالمية العاملة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات الآمنة والمدرجة في بورصة ناسداك، عن توقيع اتفاقية ملزمة خلال أسبوع الأعمال الفضائية العالمي في باريس لتأسيس «إكواتيس» رسمياً.

وستشكل «إكواتيس» منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، تدعم توسيع نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول وتوفير طبقة تغطية إضافية في المناطق التي لا تستطيع الشبكات الأرضية الوصول إليها، بما في ذلك فجوات التغطية في المناطق الحضرية المأهولة.

وعند استكمال تأسيس «إكواتيس»، ستقدم «سبيس 42» و«فياسات» مساهمات رأسمالية أولية مشتركة بقيمة تصل إلى مليار دولار.

ومن المتوقع، عند استكمال تأسيس «إكواتيس»، تعيين «فياسات» مقاولاً رئيسياً للتكنولوجيا لدى الشركة. وعند استكمال تأسيس «إكواتيس»، ستلتزم كل من «سبيس 42» و«فياسات» بتقديم مساهمة رأسمالية أولية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تضيف «سبيس 42» مساهمة أخرى بقيمة 200 مليون دولار ضمن جولة تمويل رأسمالي مستقبلية مفتوحة أمام مستثمرين من أطراف ثالثة، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لمساهمات الشركتين إلى مليار دولار.

الاتصالات المتنقلة

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في سبيس 42: إن «إكواتيس» تبدأ انطلاقتها الفعلية مع توقيع هذه الاتفاقية، فللمرة الأولى، يتبنى قطاع الأقمار الاصطناعية نهج قطاع الاتصالات المتنقلة في بناء البنية التحتية، من خلال منظومة مشتركة وقابلة للتشغيل البيني وقائمة على المعايير، ومصممة لخدمة مليارات الأجهزة بدلاً من ملايين المشتركين.

وأضاف أن القدرات النوعية التي تتمتع بها كل من «سبيس 42» و«فياسات» تكاملت لتشكل معاً منظومة لا نظير لها في قطاع الفضاء.

فئة جديدة

وقال مارك دانكبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فياسات»، إنه يتم العمل على تأسيس فئة جديدة من البنية التحتية للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، مدعومة بأصول فريدة من الطيف الترددي، والتزامات رأسمالية كبيرة، ونموذج أعمال أثبت قدرته على دعم توسع قطاع الاتصالات المتنقلة. وأضاف أن استكمال تأسيس «إكواتيس» يعكس الثقة المشتركة بالقيمة الإستراتيجية والجدوى المالية طويلة الأمد لهذا المشروع، وقدرته على دعم سوق الاتصالات غير الأرضية سريعة النمو، بما يشمل خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عبر شبكات الاتصالات غير الأرضية، وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية، من خلال إنشاء منظومة قائمة على أحدث التقنيات، وتوفير آليات تتيح الوصول المحايد والمشترك والموثوق إلى البنية التحتية.

وأوضح أن «إكواتيس» ستساهم في تسريع الابتكار في مجال الاتصال المدعوم بتقنيات الفضاء، وإرساء بنية قابلة للتوسع والتشغيل البيني، مصممة لدعم منظومة متكاملة من المشاركين، بما يتيح لهم حرية الاختيار والاستفادة من وفورات الحجم، ويوفر فرص نمو مجدية وعوائد جاذبة للمستثمرين والشركاء.

ومن المتوقع أن يعتمد تمويل الشركة على مزيج من المساهمات الرأسمالية للمؤسسين، ومساهمات رأسمالية من أطراف ثالثة، ومصادر التمويل بالدين، كما يتوقع أن يوفر النموذج للمستثمرين في رأس المال عوائد تتماشى مع عوائد مشاريع البنية التحتية، مع إمكانية ارتفاع قيمة استثماراتهم، فيما ستتيح جولات الطرح الرأسمالي المرحلية انضمام المزيد من الشركاء الإستراتيجيين والماليين مع توسع المنظومة، ولن يشترط على حاملي التراخيص الإضافيين الاستثمار في المنظومة للاستفادة منها.

وتتمتع الشركتان المؤسستان ضمن هذه الشركة الجديدة بإمكانات واسعة تدعم توسع المنظومة، إذ تمتلك «سبيس 42» حقوقاً منسقة لاستخدام الطيف ضمن النطاق الترددي العريض في أكثر من 160 سوقاً، إلى جانب علاقات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول تساهم في توسيع النطاق التجاري للمنصة.

ومن المتوقع تعيين «فياسات» مقاولاً رئيسياً للتكنولوجيا، كما تمتلك حقوقاً منسقة لاستخدام طيف خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية ضمن النطاق الترددي العريض عالمياً والنطاق الترددي S في أوروبا.

وتمتلك «سبيس 42» و«فياسات» معاً اتفاقيات تجارية مع أكثر من 400 مشغل لشبكات الهاتف المحمول حول العالم، فضلاً عن الإمكانات التقنية وإمكانية تشغيل أكثر من 100 ميغاهرتز من طيف خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية المنسق عالمياً، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عبر شبكات الاتصالات غير الأرضية.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم سوق الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية عالمياً بين 30 و70 مليار دولار بحلول عام 2040، مدعوماً في مراحله الأولى بإدراج دعم الاتصالات غير الأرضية ضمن الإصدار السابع عشر من معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، التي تشكل الأساس التقني لشبكات الهاتف المتحرك حول العالم، مع خطط لتعزيز هذا التكامل بصورة أكبر في الإصدارات المستقبلية.

وتعتزم الشركتان الإعلان عن المزيد من المستجدات مع تقدم «إكواتيس» نحو استيفاء هذه الشروط.