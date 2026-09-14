أسهم العقار تحلق بسوق دبي.. وأبوظبي فوق 10150 نقطة



صعدت مؤشرات أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.31% عند مستوى 5950 نقطة بدعم أسهم شركات العقارات، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.43% فوق 10150 نقطة.

وارتفع في سوق دبي أسهم إعمار العقارية 3.3%، وإعمار للتطوير 1.86%، وديار للتطوير 1.72%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أدنوك للغاز 2.2%، والدار العقارية 1.15%، وتو بوينت زيرو 0.86%.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.