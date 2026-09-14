«إمباور» تبحث فرص العمل في قطاع تبريد المناطق بالكويت



استقبل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، خالد عبد الرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، في المقر الرئيسي للمؤسسة في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع تبريد المناطق، واستكشاف فرص العمل المشترك مع الجهات المعنية في دولة الكويت.

واطلع خالد عبد الرحيم الزعابي خلال الزيارة على تجربة «إمباور» وخبراتها في تطوير وتشغيل أنظمة تبريد المناطق، ودورها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم التنمية الحضرية المستدامة. كما قام بجولة في مركز القيادة والتحكم التابع للمؤسسة، وتعرف إلى أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية المستخدمة في إدارة عمليات التبريد ومراقبة أداء المحطات والشبكات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها قطاع تبريد المناطق، وأهمية تبني حلول عالية الكفاءة لمواكبة النمو الحضري والطلب المتزايد على خدمات التبريد، إلى جانب فرص تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات الفنية والتشغيلية، بما يدعم تطوير حلول مستدامة وفعالة تعزز كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.

علاقات أخوية

وقال أحمد بن شعفار: «تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية راسخة وشراكة متنامية في مختلف المجالات، ونعتز بهذه الزيارة التي تفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع تبريد المناطق. وتمتلك المنطقة فرصاً واعدة للتوسع في حلول التبريد المستدامة مع تسارع التنمية الحضرية وازدياد الاهتمام بكفاءة الطاقة والمحافظة على الموارد، بما يعزز أهمية تبادل التجارب الناجحة وتطوير أطر التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية». وأضاف بن شعفار: «رسخت دبي نموذجاً عالمياً متقدماً في تبريد المناطق، ونواصل في «إمباور» تطوير هذا النموذج والاستثمار في أحدث التقنيات والحلول التي تعزز الكفاءة التشغيلية وموثوقية الخدمات والاستدامة. ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا وتجاربنا مع الجهات المعنية في دولة الكويت، واستكشاف فرص تعاون تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة ومرونة».

وقال خالد عبد الرحيم الزعابي: «نثمن هذه الزيارة التي أتاحت لنا فرصة الاطلاع على تجربة «إمباور» وما حققته من نجاحات في قطاع تبريد المناطق، ونشيد بما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب متميزة. ونتطلع إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، واستكشاف مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مجالات تبريد المناطق وكفاءة الطاقة والاستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لدعم تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدن المستقبلية.