«يوروغلف للتنقل» تستعرض حلولاً ذكية لمستقبل التنقل في «سوق السفر العربي»

تشارك «يوروغلف للتنقل»، مجموعة التنقل المتكاملة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في فعاليات «سوق السفر العربي 2026» المقرر إقامتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، حيث تستعرض أحدث حلول التنقل والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب شراكات استراتيجية تستهدف مواكبة تطورات قطاعي السفر والضيافة.

وتقدم المجموعة خلال المعرض منظومة متكاملة تشمل تأجير السيارات والتأجير طويل الأجل، وخدمات السيارات مع سائق، والنقل المُدار للركاب، بما يخدم الأفراد والشركات، إلى جانب حلول النقل من وإلى المطارات، وأساطيل الشركات، ونقل الموظفين.

وتكشف «يوروغلف للتنقل» خلال مشاركتها عن خدمة جديدة لإحدى شركات الطيران في الإمارات، وحل للنقل مخصص لإحدى أبرز وجهات الضيافة، فضلاً عن وكلاء للحجز وخدمة العملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير تجربة استئجار السيارات وتحسين تفاعل العملاء. كما تستعرض المجموعة موقعها الإلكتروني المؤسسي الجديد.

وتنسجم هذه المبادرات مع شعار «سوق السفر العربي 2026» «السفر 2040: آفاق جديدة تقودها الابتكارات والتكنولوجيا»، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتطور احتياجات المسافرين.

وقال ماريوس أنطون، المدير العام لـ«يوروغلف للتنقل»، إن قطاع السفر يشهد تحولاً متسارعاً، فيما يؤدي التنقل دوراً متنامياً في توفير تجربة أكثر ترابطاً وسلاسة، مؤكداً مواصلة المجموعة تطوير منظومتها التكنولوجية وتوسيع شراكاتها لتقديم حلول عملية لقطاعي السفر والضيافة.

وتشارك «يوروبكار دبي والإمارات الشمالية»، التابعة للمجموعة، في المعرض بعد فوزها بجائزة «شركة تأجير السيارات الرائدة في دبي لعام 2026» ضمن «جوائز السفر العالمية».

وتحتفل «يوروغلف للتنقل» هذا العام بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها في الإمارات، فيما تدير المجموعة أكثر من 12 ألف مركبة عبر 14 موقعاً، ويعمل لديها أكثر من 1200 موظف. ويضم أسطول «يوروبكار» أكثر من 5 آلاف مركبة ويخدم أكثر من 500 عميل من الشركات.