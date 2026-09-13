الإمارات تعزز دور الإعلام السياحي في الترويج لوجهتها العالمية

أعلنت جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، أول جمعية متخصصة في مجال الإعلام السياحي في دولة الإمارات، والمشهرة ضمن جمعيات النفع العام، فتح باب التسجيل للحصول على عضويتها بفئتيها «العاملة» و«المنتسبة» لعام 2026/2027، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ 33 من سوق السفر العربي في دبي، في خطوة تمثل الانتقال إلى المرحلة الفعلية من أنشطة الجمعية وأعمالها.

وتستهدف العضوية العاملين والمتخصصين في مجال الإعلام السياحي في الدولة، بما يشمل الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب خريجي الجامعات المتخصصين في الإعلام السياحي والرقمي، والعاملين في الهيئات والدوائر الحكومية السياحية، وكذلك مسؤولي الإعلام والتسويق في قطاع الضيافة والفنادق وشركات السياحة والسفر.

وأوضحت الجمعية أن التقدم للحصول على العضوية يتم من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المخصص للتسجيل، وتعبئة البيانات المطلوبة، على أن تتولى لجنة العضوية مراجعة الطلبات، واتخاذ القرار بشأنها. وفي حال الموافقة، يتعين على المتقدم سداد رسوم الاشتراك السنوي خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.

وقال الإعلامي حسين المناعي رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، إن فتح باب العضوية بالتزامن مع سوق السفر العربي، يمثل خطوة مفصلية في مسيرة الجمعية، وينقلها من مرحلة التأسيس والتنظيم الإداري، إلى مرحلة الانطلاق الفعلي نحو تحقيق أهدافها، وفي مقدمها تطوير صناعة المحتوى الإعلامي السياحي، بما يواكب المكانة المتقدمة التي يحتلها قطاع السياحة والسفر في الإمارات.

وأضاف أن الجمعية تستهدف بناء شبكة مهنية تجمع الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين، وإنتاج محتوى متخصص، يبرز المقومات الثقافية والتاريخية والطبيعية للإمارات، مستفيداً من أدوات السرد الحديثة والتقنيات الرقمية.

وأكد المناعي أن الجمعية تسعى إلى استقطاب خريجي تخصصات الإعلام السياحي والرقمي، والعاملين في الجهات السياحية الحكومية وقطاع الضيافة والفنادق وشركات السفر والسياحة والمؤثرين، للعمل ضمن رؤية إعلامية موحدة، تسهم في دعم الترويج السياحي للدولة، وإبراز مقوماتها محلياً ودولياً.

وبحسب النظام الأساسي، تضم الجمعية ثلاث فئات للعضوية، هي «العاملة» و«المنتسبة» و«الفخرية»، وتُمنح الأخيرة بقرار من مجلس الإدارة لشخصيات من ذوي المكانة والرأي، تقديراً لخدماتهم للدولة والجمعية.

وجاء تأسيس الجمعية بمبادرة من نخبة من الكفاءات الوطنية، يتقدمهم الإعلامي حسين المناعي، بهدف تعزيز دور الإعلام المتخصص في ترسيخ الهوية السياحية للإمارات، ودعم جهود الترويج لمقوماتها السياحية، وتوفير منصة مهنية لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات الإعلامية في هذا القطاع.