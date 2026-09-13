شرطة دبي تستعرض خدماتها في قطاع الأمن السياحي بـ«سوق السفر العربي»

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بمنصة خاصة ضمن معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاعي السياحة والسفر من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض المُتخصصة، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي تقدمها لأفراد المجتمع وزوار إمارة دبي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الشرطة السياحية في توفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة، وتعزيز قنوات التواصل مع السياح والشركاء في القطاع السياحي.

وقال العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن المشاركة السنوية لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواجد الفاعل والمستمر في المحافل والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من أهمية هذه المعارض في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والزوار، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات والجهات العاملة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة والسفر، الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي.

من جانبه، قال العقيد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «تحرص شرطة دبي على أن يكون حضورها في المعارض والفعاليات الكبرى حضوراً نوعياً يتجاوز مفهوم المشاركة التقليدية، ليشكل منصة للتواصل والتوعية والتعريف بالخدمات والمبادرات الأمنية والذكية، والاستماع إلى المتعاملين والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعريف بالجهود التي تبذلها شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز أمن وسلامة السياح، وتقديم خدمات استباقية وذكية تُسهم في جعل تجربتهم في الإمارة أكثر سهولة وأماناً وسعادة.

وسيتمكن الزوار من التعرف إلى خدمات شرطة دبي الذكية في قطاع الأمن السياحي، وأبرزها تطبيق شرطة دبي، وخدمة التعاميم ومنع السفر، وعين الشرطة، وخدمة دعم السياح، ونظام المفقودات والمعثورات الذكي، وعروض ومزايا مركز بطاقة إسعاد، إلى جانب الاستفادة من محاضرات التوعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والأمن السياحي، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.