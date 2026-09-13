السياحة الإماراتية تراهن على التكنولوجيا لاقتناص الطلب العالمي

تستعد مجموعة «إيليفيت ورلد» (Elevate World)، المتخصصة في السفر والسياحة وإدارة الوجهات، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي «ATM 2026»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».

وتشارك المجموعة في دورة هذا العام تحت مظلة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مستفيدة من الحدث لتعزيز شراكاتها الدولية واستعراض قدراتها في إدارة الوجهات والتحول التكنولوجي، إلى جانب بحث فرص جديدة لربط قطاع السياحة الإماراتي بالطلب العالمي.

وتعتمد «إيليفيت»، انطلاقاً من مقرها في دبي، على شبكة عالمية تضم أكثر من 150 منظماً للرحلات السياحية و300 شريك استراتيجي، وتخدم من خلالها أكثر من مليون سائح سنوياً. كما سجلت المجموعة نحو مليون ليلة فندقية ونمواً في الإيرادات بنسبة 54% على أساس سنوي خلال 2025، في مؤشر على توسع عملياتها وزيادة الطلب على المنتجات والتجارب السياحية في الإمارات.

ويشكل التحول التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة، من خلال بناء منظومة رقمية تساعد الشركاء على التنبؤ بالطلب وتحليل اتجاهات الأسواق وتحويل البيانات إلى رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. وتتيح منصات GoElevate وYara AI وElevate App Hub الوصول إلى الحجوزات الفندقية، وتطوير وتوزيع منتجات السفر عبر قنوات بيع متعددة، بما يدعم تحويل الطلب السياحي إلى حجوزات فعلية.

وتعتزم «إيليفيت» خلال «سوق السفر العربي» الكشف عن المرحلة المقبلة من تحولها التقني، بما في ذلك مجموعة من الحلول والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتقديم تجارب سفر أكثر تخصيصاً.

ويأتي ذلك بعد نجاح قمة «Engage by Elevate 2026»، التي جمعت أكثر من 100 من منظمي الرحلات و200 شريك فندقي، وشهدت عقد أكثر من 1500 اجتماع تجاري مسبق الترتيب، بما يعكس توسع شبكة المجموعة وتعزيز قنوات الربط بين موردي الخدمات السياحية والأسواق العالمية.

وقال سمير حمادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيليفيت ورلد»، إن المجموعة تركز على الربط المباشر بين الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية في الإمارات ومستويات الطلب في الأسواق الدولية، مؤكداً أن دمج الخبرة الميدانية مع شبكات التوزيع العالمية والحلول التقنية يساعد الشركاء على الاستجابة لمتغيرات الطلب واستقطاب مزيد من الزوار إلى دبي والإمارات.

وتأسست «إيليفيت» في ديسمبر 2020، وتربط حالياً أكثر من 100 وجهة حول العالم، فيما تتماشى توسعاتها الرقمية والسياحية مع مستهدفات الإمارات لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد، ودعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.