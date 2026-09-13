مطار الشارقة يستعرض مشروع توسعته وحلوله الرقمية في «سوق السفر العربي 2026»

تستعرض هيئة مطار الشارقة الدولي أحدث تطوراتها، وعلى رأسها مشروع التوسعة الجاري لمبنى المسافرين وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لخدمة المسافرين، خلال مشاركتها في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وتشارك الهيئة في هذا الحدث، الذي يعد من أبرز المعارض المتخصصة في قطاعي السفر والسياحة إقليمياً وعالمياً، تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى جانب الشريكين الاستراتيجيين وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» و«العربية للطيران».

وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل مع مجتمع السفر العالمي وفرصة مثالية لاستعراض التطورات التي يشهدها المطار، مشيراً إلى أن المشاركة تعكس الالتزام بتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، إلى جانب دعم الرؤية السياحية للإمارة عبر تقديم تجربة سفر تلبي أعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن الحدث يتيح التواصل مع قادة قطاع السفر والسياحة وشركات الطيران وإدارة الوجهات لاستكشاف مجالات تعاون جديدة ترتقي بالخدمات وترسخ مكانة المطار كمركز إقليمي رائد لحركة السفر.

وتأتي مشاركة وكالة «ساتا» ضمن الوفد لتوسيع نطاق التواصل مع الجهات المشاركة، بينما تستعرض «العربية للطيران» أحدث التطورات في شبكة وجهاتها وخططها لتوسعة أسطولها، في خطوة تؤكد دور مطار الشارقة في دعم الأهداف السياحية للإمارة والتعريف بمقوماتها الثقافية الغنية ووجهاتها الطبيعية المتنوعة وبيئتها الداعمة للأعمال.

ويواصل مطار الشارقة، الذي يربط المسافرين حالياً بأكثر من 100 وجهة حول العالم، تحقيق معدلات نمو متصاعدة بفضل الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، حيث استقبل المطار أكثر من 19.4 مليون مسافر خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بالعام السابق.