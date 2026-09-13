دبي تجمع قادة السياحة في الدورة الثانية لـ«الجوائز الذهبية»

تنطلق، غداً الاثنين، فعاليات الدورة الـ33 من سوق السفر العربي «ATM 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 17 سبتمبر، بمشاركة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والضيافة والتكنولوجيا والمتخصصين في قطاع السفر من مختلف أنحاء العالم. ويقام الحدث هذا العام تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة عبر الابتكار والتكنولوجيا»، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة التي ترسم مستقبل صناعة السفر.

وبالتزامن مع انطلاق السوق، تقام في 14 سبتمبر الدورة الثانية من «الجوائز الذهبية 2026»، بحضور قيادات وصناع قرار وشخصيات بارزة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران والترفيه والإعلام والثقافة.

وتضم الجوائز 13 فئة، تتصدرها «العلم الذهبي» و«الوجهة الذهبية»، إلى جانب فئات تحتفي بالضيافة والمدن والأعمال والترفيه والقيادة السياحية، فيما تستند معايير التقييم إلى الأثر والابتكار وجودة التجربة والاستدامة والحضور الدولي.

وتقام مراسم التكريم في فندق أرجان روتانا – قاعة Skylight في دبي، حيث يُكشف عن الفائزين بمختلف الفئات، وصولاً إلى الإعلان عن الفائزين بالجائزتين الرئيسيتين «العلم الذهبي» و«الوجهة الذهبية».

وقال الدكتور صالح المخدوم، مدير عام «الرحلة»، إن الجوائز تمثل امتداداً لرؤية الجريدة في بناء جسور بين أسواق السياحة المختلفة، مشيراً إلى أن شبكة «الرحلة» الدولية تعمل على رصد التجارب والقصص التي تستحق الوصول إلى الجمهور العربي والعالمي.

وأضاف أن الدورة الثانية تأتي بمسؤولية أكبر مع اتساع المشاركة والحضور الدولي، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تحويل الجوائز إلى منصة سنوية تجمع القيادات والوجهات والمؤسسات التي تقدم قيمة فعلية وتترك أثراً يتجاوز موسماً سياحياً أو حملة ترويجية.

وقال محمود الجشي، رئيس تحرير «الرحلة»: «لم يكن هدفنا عند إطلاق الجوائز إضافة حفل تكريم جديد إلى أجندة القطاع، بل بناء منصة عربية تمنح التقدير لمن يصنعون أثراً حقيقياً في صناعة السياحة».

وتأتي الدورة الثانية من الجوائز امتداداً للنسخة الأولى، بهدف تكريم الشخصيات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في تطوير صناعة السياحة والسفر، وتعزيز تنافسية الوجهات والارتقاء بتجربة المسافر، مع التركيز على الأثر المستدام وليس حجم المؤسسة أو شهرة العلامة التجارية فقط.

ويجمع سوق السفر العربي هذا العام بين الفعاليات المتخصصة في السفر والتكنولوجيا، مع حضور لمنصات تركز على الذكاء الاصطناعي والتجارب الغامرة والروبوتات والتقنيات المالية والتنقل الذكي والحلول المستدامة، إلى جانب برنامج مؤتمرات يناقش مرونة الوجهات والابتكار في الطيران والتحول الرقمي واتجاهات الطلب السياحي.