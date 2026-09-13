"IBPC دبي": قمة "بريكس" تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات والهند

أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال والمهنيين الهنود في دبي "IBPC Dubai"، أن المناقشات الثنائية خلال قمة بريكس الـ 18 في نيودلهي تعكس تقاربا إستراتيجيا بين رؤية "نحن الإمارات 2031" وخارطة طريق الهند "Viksit Bharat @2047"، بما يمنح زخما جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والهند.

وقال إن اللقاء الثنائي بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وما تناوله من ملفات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يقدم نموذجا لتطوير ممر مشترك للازدهار في إطار مجموعة "بريكس".

وأشار إلى أن آلية التسوية بالعملتين المحليتين، الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، إلى جانب الربط بين نظام المدفوعات الهندي "UPI" ومنصة "آني"، تعد من أبرز المبادرات التي من شأنها دعم العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تسهم في إنشاء ممر رقمي ومالي أكثر سلاسة يخدم أكثر من 4 ملايين هندي مقيم في دولة الإمارات، ويدعم مصالح أكثر من 85 ألف شركة هندية تعمل في دبي.

وأكد تشاتورفيدي أن التطورات الجديدة تفتح فرصا إضافية أمام مجتمع الأعمال، داعيا الشركات الهندية العاملة في دبي إلى الاستفادة من البنية المالية والرقمية المتنامية بين الإمارات والهند لدعم التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.