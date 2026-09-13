الإمارات ثاني أكبر مستورد للدواجن البرازيلية

حافظت الإمارات على موقعها المتقدم ضمن كبار مستوردي لحوم الدواجن الطازجة والمصنعة من البرازيل، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً بين أبرز الوجهات المستوردة خلال أغسطس.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني، استوردت الإمارات 44.2 ألف طن من لحوم الدواجن البرازيلية خلال أغسطس، مسجلة زيادة قوية بلغت 35.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

تأتي هذه القفزة في الواردات الإماراتية بالتزامن مع الانتعاش الشامل الذي شهده قطاع تصدير الدواجن في البرازيل بشكل عام خلال أغسطس؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن 997.8 مليون دولار بنمو سنوي 42.7 %.

ومن حيث الأحجام، شحنت البرازيل 492.6 ألف طن خلال أغسطس بارتفاع 24.8% مقارنة بأغسطس من 2025. وعلى صعيد الأداء التراكمي للبرازيل منذ بداية العام الجاري، حققت عوائد الصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن نمواً بنسبة 21.9 % لتصل إلى 7.6 مليارات دولار.

كما ارتفع إجمالي الحجم المصدر من البرازيل منذ بداية العام بنسبة 15.5 % ليصل إلى 3.9 ملايين طن.