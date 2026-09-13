عجمان تستعرض مقوماتها السياحية في سوق السفر العربي

تستعد دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي 2026، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، وذلك عبر حضور استراتيجي يستعرض ملامح الرؤية السياحية والثقافية لإمارة عجمان، ويبرز ما تتمتع به الإمارة من مقومات وتجارب متكاملة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر والسياحة من مختلف الأسواق.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجُّه الدائرة نحو تعزيز حضور عجمان وجهة سياحية وثقافية نابضة قادرة على تحويل أصالة الهوية المحلية إلى تجارب معاصرة تلبي تطلعات الزوار والشركاء.

وتسعى الدائرة من خلالها إلى بناء جسور جديدة للتعاون مع الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية؛ لدعم جاذبية الإمارة واستقطاب شرائح أوسع من الزوار إليها.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «تمثل مشاركتنا المرتقبة في سوق السفر العربي محطة مهمة لتعزيز حضور عجمان وجهة سياحية متكاملة، والتواصل مع أبرز الشركاء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة.

ونقدم هذا العام تجربة ملهمة للوجهة تعكس هوية عجمان، وتجمع بين الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، وما تشهده من تطور في التجارب السياحية وتوظيف للابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على خارطة السياحة العالمية».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى توسيع شبكة التعاون مع الأسواق السياحية المختلفة، وبناء شراكات نوعية جديدة تسهم في تطوير منظومة السياحة في عجمان وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والقطاع الخاص.

ونؤمن بأن هذا التكامل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للزوار».

وتتضمن منصة عجمان في المعرض مجموعة من الأركان التي تجمع بين الإعلام والثقافة والتجربة التفاعلية، حيث سيبرز ركن إعلامي بعنوان «من ذاكرة عجمان» مجموعة مختارة من الصور الأرشيفية التي توثق محطات مهمة من تاريخ الإمارة ومسيرة تطورها، مانحاً الزوار والضيوف نافذة لاستكشاف التحولات التي صنعت ملامح عجمان الحديثة، وما تتمتع به اليوم من حضور سياحي وثقافي متنامٍ.

كما ستضم المنصة ركناً تفاعلياً يتيح للزوار التفاعل مع محتوى وتجارب تعكس هوية عجمان ومقوماتها السياحية، إلى جانب ركن ثقافي تحت مظلة مجلس الحرفيين يسلط الضوء على الحرف التقليدية والتراث المحلي.