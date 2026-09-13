غرفة رأس الخيمة ترعى حفل جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط بإسطنبول

استضافت مدينة إسطنبول التركية الحفل السنوي السابع لتوزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبمشاركة أكثر من 300 ضيف يمثلون 82 مؤسسة من 18 دولة. وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية، بعد منافسة شملت أكثر من 1400 ترشيح خضعت للتقييم والتحكيم من قبل أكثر من 155 خبيراً، في واحدة من أبرز المنصات الإقليمية المعنية بتكريم الابتكار والتميز المؤسسي وبيئات العمل.

وشمل التكريم عدداً من المؤسسات والشخصيات الإماراتية، من بينها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، حيث قام محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بتكريم كل من عبدالله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، والدكتور إبراهيم شوقي أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، تقديراً لإنجازاتهما وإسهاماتهما في ترسيخ التميز والابتكار في مجالات عملهما.

وأكد محمد مصبح النعيمي أن رعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجسد التزامها بدعم ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي، وتحفيز المؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات التي تعزز الكفاءة والتنافسية واستدامة النمو.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مشاركة أكثر من 1400 ترشيح، وتولي أكثر من 155 خبيراً تقييمها، يعكسان تنامي الثقة بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تتمتع به من معايير مهنية في تقييم الإنجازات المؤسسية.