«أدنوك» و«XRG» و«مصدر» تعزز الشراكات

أعلنت أمس كل من «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات ألمانية رائدة تسهم في تعزيز الشراكة النوعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تمهد هذه الاتفاقيات لإمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو، وتسهم في تعزيز التعاون عبر الاستفادة من التكامل بين خبرات دولة الإمارات في مجالات الطاقة والاستثمار طويل الأمد، والقدرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية.

تم توقيع الاتفاقيات خلال «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبعد إعلان الدولة نيتها استثمار 40 مليار يورو على المدى البعيد في ألمانيا لدعم الصناعات والتقنيات والوظائف المتخصصة التي ستقود النمو وتعزز القدرة التنافسية في المستقبل.

وتم إبرام اتفاقيات مع شركات «آر دبليو إي» و«سيفي» و«إم بي إنرجي» و«كوفيسترو» و«سيمنس» و«بوش» للتعاون في مجالات حيوية من ضمنها الغاز الطبيعي المسال، والغاز، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة والتكنولوجيا.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية لدعم النمو والتقدم في مختلف القطاعات، تواصل دولة الإمارات وجهورية ألمانيا الاتحادية تطوير العلاقات الثنائية الممتدة لعقود بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المشترك على المدى البعيد.. وتمثل الاستثمارات الإضافية المخطط تنفيذها على المدى البعيد بقيمة 40 مليار يورو، والتي أُعلن عنها هذا الأسبوع، إلى جانب الاتفاقيات التي وقعتها اليوم «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» مع شركائنا الألمان، خطوة جديدة تعزز استثمارات دولة الإمارات في منظومة الطاقة والصناعة الألمانية، وترسخ التعاون بين بلدينا الصديقين، بما يوفر فرصاً جديدة للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

جاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات بالتزامن مع إطلاق مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني، الذي يضم ممثلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى التجارية، وتسهيل ترجمتها إلى مشروعات ملموسة تسهم في تسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، وقّعت «أدنوك» وشركة «آر دبليو إي للتوريد والتجارة المحدودة» خطاب نوايا للعمل على استكمال اتفاقيات طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الجانبين في فبراير 2026.