«تبريد» تعين يوسف الحمادي رئيساً تنفيذياً

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن تعيين الدكتور يوسف الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة.

ومنذ انضمامه إلى «تبريد» في عام 2014، شغل الدكتور يوسف الحمادي عدداً من المناصب القيادية في قطاعي المشاريع وتطوير الأعمال، وفي 2022 انضم إلى فريق الإدارة التنفيذية بعد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول، ثم تولّى مهام الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة في يناير 2026.

وخلال مسيرته الممتدة على مدى 12 عاماً في «تبريد»، كان للدكتور يوسف دورٌ محوريٌ في إنجاز عدد من أبرز صفقات الشركة ومبادرات النمو، بما في ذلك الاستحواذ على محطات تبريد المناطق في وسط مدينة دبي، والاستحواذ على شركة «بال كولينج»، وامتياز تبريد المناطق في مشروع نخلة جبل علي.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «تُعد (تبريد) جزءاً أساسياً من البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الإمارات، وعنصراً رئيسياً في دعم بناء مدن متطورة تتسم بالمرونة. ومع استمرار نمو الطلب على حلول التبريد المستدام، تتطلب قيادة الشركة خبرات واسعة في القطاع، وقدرات راسخة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأصول عبر أسواق متنوعة».

وأضاف: «يجمع الدكتور يوسف بين هذه الخبرات والمعرفة المؤسسية العميقة بشركة (تبريد)، بالإضافة إلى قدرته على بناء علاقات قوية مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يجعله في موقع مثالي لقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة من النمو».

وقال الدكتور يوسف الحمادي: «خلال مسيرتي في الشركة، اكتسبت فهماً عميقاً لمقومات الأداء المتميز، وفي مقدمتها الانضباط في التنفيذ وتوفير أصول عالية الجودة، والاستثمار المستمر في القدرات والكفاءات الوطنية. وأتولّى اليوم هذا المنصب بإدراك عميق لما يحمله من مسؤوليات، وبرؤية واضحة لقيادة (تبريد) نحو المرحلة المقبلة من النمو».

وأضاف: «لقد أسهم التوسع الأخير في محفظة أعمالنا بتعزيز قاعدة الشركة للنمو، وتتمثل أولويتنا اليوم في توظيف محفظتنا واستثماراتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد تجارية مستدامة، بينما نواصل استكشاف فرص جديدة للنمو وفق نهجنا الانتقائي والمنضبط».