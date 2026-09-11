تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات التكنولوجيا



تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، مقتفية أثر خسائر المؤشرات الأمريكية في الجلسة الماضية بضغط نزول أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر نيكاي ​وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية ​والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم.

واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%. كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.

وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ​في زعزعة ‌أسواق الطاقة.

وقال تاكوما ​إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش إلى التركيز على كبح التضخم، ​من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128، ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

كانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.

أما ​أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.