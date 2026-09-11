فلاي دبي تطلق عملياتها للشحن الجوي أول أكتوبر



تطلق فلاي دبي عملياتها المخصصة للشحن الجوي اعتباراً من أول أكتوبر 2026، إيذاناً بانطلاق محطة مهمة في استراتيجية تنويع أعمال الشركة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة. ويتيح تشغيل العمليات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي الاستفادة من بنية تحتية مخصصة في منطقة العمليات الجوية وإمكانية الوصول المباشر عبر وسائط نقل متعددة في منطقة دبي الجنوب. واعتباراً من 01 أكتوبر 2026، ستضم الشركة 3 طائرات شحن من طراز بوينغ 800-737 إلى أسطولها بموجب اتفاقية استئجار شاملة (wet-lease) مع شركة «سوليت إير».

وستوفر هذه الطائرات سعة حمولة إضافية تبلغ 23.000 كيلوغرام لكل رحلة، لتكمل بذلك عمليات الشحن في بطن الطائرة التي توفرها فلاي دبي عبر أسطولها الحالي المكون من 98 طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 مع إمكانية توفر سعات أكبر بكثير مستقبلاً عند تسلم طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر بعدد 30 طائرة. وتوفر هذه المرحلة الأولية قدرات فورية للشحن على الجسم الرئيس للطائرة استعداداً لموسم الذروة في الربع الرابع، مع وجود خطط لتقييم إمكانية تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن اعتباراً من عام 2029 وما بعده.

خطوة مهمة

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر مراكز العالم ربطاً في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل طموحاتها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 خلق فرص جديدة للشركات للوصول إلى الأسواق العالمية. ويُعد إطلاق عمليات مخصصة للشحن الجوي خطوة مهمة في مسيرة تطور فلاي دبي، كما يعكس التزامنا بدعم رؤية دبي من خلال تعزيز الربط التجاري والقدرات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من قوة شبكتنا وتوسيع نطاق خدمات الشحن وقائمة الشركاء في اتفاقيات الرمز المشترك مع شركات الطيران، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للشركات لنقل البضائع بكفاءة أكبر، والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها».

وتتيح هذه الخطوة توفير خدمات الشحن العارض (charter) ورحلات الشحن المجدولة المباشرة من نقطة إلى نقطة لتغطي أكثر من 125 وجهة تشمل أفريقيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتتيح طائرات الشحن المخصصة التعامل بأسلوب مصمم خصيصاً لفئات شحن نوعية، بما في ذلك مكونات الطيران، والمستحضرات الصيدلانية التي تتطلب تحكماً في درجات الحرارة، والسلع القابلة للتلف، والحيوانات، وشحنات البريد السريع، والبضائع الخطرة. وستستهدف رحلات الشحن الأولية القطاعات الإقليمية ذات الطلب المرتفع، مع زيادة وتيرة الرحلات بالتزامن مع نمو القدرة التشغيلية.

متطلبات التجارة

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ عام 2009، افتتحنا في فلاي دبي أكثر من 100 وجهة كانت تفتقر في السابق لخدمات النقل الجوي الكافي وعززنا الربط الإقليمي. ومع تطور متطلبات التجارة، أصبح شركاؤنا بحاجة إلى سعة مضمونة في بدن الطائرة الرئيس، وجداول زمنية مرنة، وخدمات مناولة متخصصة. إن اعتماد مطار آل مكتوم الدولي مركزاً لعمليات الشحن يمنح شركاءنا التجاريين وصولاً مباشراً إلى منظومة لوجستية عالمية المستوى في دبي، مدعومة بمنتجات مصممة خصيصاً للتعامل مع الشحنات عالية القيمة والحساسة». وتحت قيادة محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي، وراشد البشري، نائب الرئيس للشحن في فلاي دبي، سيؤدي هذا التوسع إلى تحويل فلاي دبي للشحن إلى مزود متكامل للخدمات اللوجستية، من خلال تقديم كل من خدمات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض عند الطلب عبر شبكتها العالمية المتنامية. وينقل هذا التوسع ذراع الشحن الجوي لفلاي دبي ليصبح مزوداً متكاملاً للخدمات اللوجستية، حيث يقدم خدمات تشمل كلاً من مسارات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض حسب الطلب عبر شبكته العالمية المتنامية.