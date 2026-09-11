«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «مصنعات إماراتيات»



نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان، ملتقى «مصنعات إماراتيات» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتيات حولن الطموح إلى مشاريع، والأفكار إلى منتجات، والتحديات إلى فرص صنعت من خلالها قيمة اقتصادية مستدامة وأثراً ملموساً في مجتمع الأعمال.

حضر الملتقى، الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، والدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والدكتورة أمل الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومسؤولي الجهات الحكومية وصاحبات ورائدات الأعمال.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن ملتقى «مصنعات إماراتيات» يجسد حرص المجلس على توفير منصات نوعية تتيح لسيدات الأعمال تبادل الخبرات واستعراض التجارب وفتح آفاق جديدة للنمو والشراكات، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، رسخت حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية وانتقلت من المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى الإسهام المؤثر في صناعة الفرص والاقتصاد والمستقبل. وأوضحت أن هدف المجلس الرئيسي هو بناء بيئة محفزة تدعم تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت إن التركيز على القطاع الصناعي يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بما يتيحه هذا القطاع من فرص واسعة للابتكار والاستثمار والتوسع، وما يمثله من مجال واعد أمام سيدات الأعمال للانتقال بمشاريعهن من مرحلة الأفكار إلى الإنتاج، ومن المشاريع الصغيرة إلى علامات تجارية إماراتية قادرة على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تشجيع السيدات للاستثمار في المشاريع الصناعية، وتطوير مشاريع إنتاجية نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المحلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في دعم الأمن الغذائي.

وقدمت الدكتورة أمل الهدابي، نبذة عن إستراتيجية مجلس سيدات أعمال الإمارات ودوره في تمكين رائدات الأعمال ودعم نمو مشاريعهن، واستعرضت مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة والمتميزة لسيدات أعمال إماراتيات حققن إنجازات نوعية في تطوير مشاريعهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال ناجحة.

وأعلنت إيمان عبيد السوم أمين عام مجلس سيدات أعمال عجمان، عن استعداد المجلس لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مع نهاية العام تحت شعار «نصل، نمكن، ننمي»، لتسهيل الوصول إلى خدماته وبرامجه وفرصه، داعية عضوات المجلس وشركائه للمشاركة في تصميم المنصة وتطويرها، من خلال استقبال مقترحاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

وقدم شوقي يوسف مختار الأمين العام لجائزة التميز لرائدات الأعمال، نبذة حول جائزة التميز لرائدات الأعمال، التي تنظمها جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، احتفاءً بالمرأة التي تصنع الفرق، وتعزيزاً لدورها القيادي في التنمية الاقتصادية.

وتناولت أعمال الملتقى مجموعة من قصص النجاح والتجارب الملهمة لرائدات أعمال، حيث استعرضت حصة المندوس من مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج ـ وزارة الأسرة، تجربتها ومسيرتها، كما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة صفا مبارك النقبي تجربتها في تحويل شغفها بالعطور إلى صناعة تحمل هوية إماراتية، فيما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة رحاب العامري تجربتها في صناعة العصائر والمنتجات الغذائية الصحية، واستعرضت رائدة الأعمال زين الطويل تجربتها في قطاع المنسوجات، مسلطة الضوء على دور الاستدامة والابتكار في تطوير مشروعها.

وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب، بمشاركة مجموعة من مشاريع صاحبات الأعمال، أتاح لهن عرض منتجاتهن المتنوعة التي عكست تنوع مجالات ريادة الأعمال النسائية، بما يعكس قدرة المرأة الإماراتية على تحويل أفكارها وإبداعاتها إلى مشاريع ومنتجات ذات قيمة في السوق.

كما تضمن برنامج الملتقى مجموعة من ورش العمل التطبيقية التي جسدت مفهوم «مصنعات إماراتيات» من خلال تحويل المهارة والمعرفة إلى منتجات وأفكار قابلة للتطوير، وشملت ورش «حفظ الأغذية وتقنيات التخليل»، و«من النوتة إلى الزجاجة»، و«اتيليه التعليقة الشخصية»، إلى جانب معرض للوحات الفنية، أبرز إبداعات المرأة الإماراتية وعكس حضورها في مختلف مجالات الفن والإبداع.

وكرمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، في ختام الملتقى، الجهات المشاركة والمتحدثين والمساهمين في تنظيم ونجاح أعماله.