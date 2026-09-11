ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

يحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويُستحق في عام 2029.

وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص بالبنك، والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.

واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين بواقع 65 % من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 % من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 % من الأمريكتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليارات دولار.

وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات.

وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: «يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

ويؤكد هذا الإصدار أيضاً قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية.

وتتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».

ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف. وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.