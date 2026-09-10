غرفة الشارقة تبحث مع وزراء وجهات دولية تعزيز التعاون الاقتصادي والاس

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الأسواق الدولية، مستعرضة المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة والفرص الواعدة أمام المستثمرين والشركات.

واختتمت الغرفة مشاركتها في القمة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، ضمن جناح حكومة الشارقة، حيث ركزت على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي في المحافل الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية.

وشهدت المشاركة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة، حيث شكلت القمة منصة لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف الدول، والتعريف بدور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية شركات الإمارة.

وعقد العويس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي جهات اقتصادية واستثمارية، من بينهم موسى زوندي، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية في حكومة مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجنوب أفريقيا.

كما التقى العويس بوما دوناتوس، مدير عام وكالة تشجيع الاستثمار في الكاميرون، وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره الكاميروني.

وأكد العويس أن مشاركة الغرفة في قمة AIM تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال في الشارقة والتعريف بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت خلال القمة أتاحت فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الدولية.

وأضاف أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية يفتح أمام شركات القطاع الخاص في الشارقة قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، ويدعم توجهاتها نحو التوسع والنمو والوصول إلى أسواق جديدة.

واستعرضت الغرفة خلال القمة بيئة الأعمال الداعمة في الشارقة، والمقومات التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة، إلى جانب الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سلطت الضوء على مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وربطها بالأسواق العالمية.

وجمعت قمة AIM للاستثمار 2026 نحو 25 ألف مشارك من 191 دولة ومنظمة، إلى جانب 540 متحدثاً عالمياً ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، ما وفر منصة واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.

وتعكس مشاركة غرفة الشارقة في القمة توجه الإمارة إلى توسيع حضورها في منظومة التجارة والاستثمار العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والأعمال، مع مواصلة بناء جسور التعاون بين شركاتها والأسواق الدولية.