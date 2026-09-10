«بريبكو» الإماراتية تعزز علامتها العالمية بشراكة مع «أوراكل ريد بُل» في فورمولا

أعلنت بريبكو، شركة التكنولوجيا العقارية المتخصصة في دبي وأول منصة رقمية متكاملة للملكية العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها عالم سباقات الفورمولا1 مع فريق «أوراكل ريد بُل ريسينغ»، من خلال التواجد في جائزتي مدريد وباكو الكبرى.

ويجمع هذا التعاون بين علامتين تجاريتين تتشاركان رؤية واحدة ترتكز على السرعة والابتكار والأداء والقدرة على تحدي المألوف. ففي الوقت الذي يواصل فيه فريق «أوراكل ريد بُل ريسينغ» دفع حدود الأداء على حلبات الفورمولا1، توفر بريبكو سهولة الوصول إلى القطاع العقاري من خلال توظيف التكنولوجيا لتبسيط تجربة الاستثمار، وتقليل العوائق التقليدية أمام دخول السوق، وإتاحة فرص التملك العقاري في دبي لشريحة أوسع من المستثمرين.

وستظهر علامة بريبكو على سيارة فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ (RB22) في منطقة قوس الحماية العلوي أو كما يُعرف بـ (Halo)، إضافة إلى ملابس فريق الإدارة والسائقين، والخوذ وبدلات السباق، ما يمنح العلامة حضوراً عالمياً خلال سباقين بارزين ضمن روزنامة الفورمولا1، وهما جائزة مدريد الكبرى وجائزة باكو الكبرى.

تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لبريبكو: «يمثل تعاون بريبكو مع أوراكل ريد بُل ريسينغ محطة مهمة ومميزة في مسيرة الشركة، بما يعزز من جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية انطلاقاً من دبي. وكما تتحدى الفورمولا1 حدود الأداء والسرعة، نعمل في بريبكو على إعادة التفكير في نماذج الاستثمار التقليدية وابتكار طرق أكثر ذكاء وسهولة تتيح لعدد أكبر من الناس الوصول إلى فرص بناء الثروة. ويمنحنا ظهور علامتنا إلى جانب أوراكل ريد بُل ريسينغ فرصة مهمة لنقل هذه الرؤية إلى المستوى العالمي».

بدوره قال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس بريبكو: «في عالم السباقات، تُحسم النتائج بفارق أجزاء من الثانية، واليوم، يجب أن يواكب الاستثمار هذه السرعة. ومن هنا جاءت بريبكو. السرعة والكفاءة هما جوهر شراكتنا مع أوراكل ريد بُل ريسينغ، وهما أيضاً في صميم الطريقة التي نطوّر بها حلولنا. ففي الحلبة، كل قرار يصنع فارقاً، وذات الأمر ينطبق على الاستثمار، لذا نؤمن بأن تجربة الاستثمار يجب أن تسير في هذا الاتجاه. رؤيتنا هي تبسيط الوصول إلى الفرص الاستثمارية وجعلها أسرع وأكثر سلاسة. ومن مدريد إلى باكو، تنطلق هذه الرؤية معنا على متن سيارة الفورمولا1».

من جانبه قال بول غاندولفي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في أوراكل ريد بُل ريسينغ: «رياضة الفورمولا1 قائمة على الابتكار والدقة والطموح المستمر لتجاوز حدود الممكن. ويجمع التعاون بين أوراكل ريد بُل ريسينغ وداماك وبريبكو ثلاث جهات تتشارك هذه المبادئ والقيم. في أوراكل ريد بُل ريسينغ، نحرص على التعاون مع شركاء يشاركوننا التزامنا بالتميز وعقلية التحدي، ما يجعل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لشراكتنا مع داماك. ويسعدنا أن نشهد حضور بريبكو خلال جائزتي مدريد وباكو الكبرى من خلال هذه الشراكة. ومنذ انضمام داماك إلى الفريق في وقت سابق من هذا العام بصفتها أول شريك لنا في مجال التطوير العقاري، أضافت الشراكة منظوراً جديداً وفتحت أمام فريقنا فرصاً مميزة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذه العلاقة، بما يجمع بين عوالم العقارات والابتكار ورياضة السيارات».

ومن مقرها الرئيسي في دبي، تقود بريبكو جهود تطوير مشهد الاستثمار العقاري من خلال منظومة متكاملة من الحلول الرقمية، تشمل الملكية العقارية الجزئية، وترميز الأصول العقارية، والاستثمار في الذهب، وحلول التمويل العقاري، إلى جانب مجموعة من المنتجات المبتكرة المصممة لتبسيط الوصول إلى فرص الاستثمار والتملك وجعل بناء الثروة أكثر سهولة وإتاحة لشريحة أوسع من الأفراد.