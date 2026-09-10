بحث تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مختلف القطاعا





أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان ياداف رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمها، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية.

وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية لتطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ويدعم مسارات النمو والاستدامة في اقتصاديهما». وأشار معاليه إلى أن اقتصاد ولاية ماديا براديش يتميز بتنوعه، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، في مقدمها الصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرصاً واعدة أمام الشركات الإماراتية للاستثمار، والتوسع في هذه القطاعات، والاستفادة من إمكانات النمو التي تزخر بها الولاية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كما وجّه معالي عبد الله بن طوق الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند، للاستفادة من الممكنات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتسهيلات التنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً، بواقع 1,202 رحلة طيران أسبوعياً.