طيران الإمارات تستعرض مقعد السياحية الممتازة الجديد في سوق السفر العربي

دبي - البيان

تستعد طيران الإمارات للكشف للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي 2026 عن مقعدها الجديد للدرجة السياحية الممتازة، المزود بنظام كهربائي بالكامل، والذي يقدم للمرة الأولى في قطاع الطيران حاجز خصوصية قابلاً للتعديل، يمتد بكامل ارتفاع المقعد.

ويقام معرض سوق السفر العربي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

ويقدم مقعد الدرجة السياحية الممتازة الجديد على طائرة الإيرباص A350، تجربة مطورة بالكامل، يتصدرها حاجز الخصوصية الكهربائي، الذي يمتد بطول المقعد كاملاً، في ابتكار يعد الأول من نوعه في القطاع. كما يوفر المقعد وضعيات معدة مسبقاً للاسترخاء وتناول الطعام، ومسند الرأس الجلدي U-Dream، الذي قدمته طيران الإمارات للمرة الأولى في القطاع، إلى جانب الشحن اللاسلكي، ومنافذ شحن من نوع USB-C، وشاشة قياس 13.3 بوصة فائقة الوضوح، بدقة 4K، وتقنية النطاق الديناميكي العالي، فضلاً عن مجموعة من التفاصيل المصممة لتعزيز الراحة على متن الطائرة.

كما يتيح جناح طيران الإمارات أيضاً لزوار المعرض من المتخصصين في قطاع السفر فرصة التعرف عن قرب إلى مجموعة من المنتجات المميزة للناقلة وتجاربها على متن الطائرة، بما في ذلك مرافق الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380، والجناح الخاص للدرجة الأولى Game Changer على طائرات البوينج 777، ومقعد درجة الأعمال على طائرات الإيرباص A350، إضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية على الطائرة نفسها، والمزودة بمسند الرأس U-Dream.

وتخصص طيران الإمارات جزءاً من جناحها لتسليط الضوء على عدد من مبادراتها المجتمعية والبيئية، حيث سيتعرف الزوار إلى نماذج من الزراعة العمودية المستدامة في مزرعة «بُستانكَ»، والمبادرات التي تدعمها مؤسسة طيران الإمارات، وبرنامج Aircrafted by Emirates، لإعادة توظيف مواد ومكونات الطائرات، وجهود الحفاظ على الطبيعة في وادي وولغان بأستراليا، ومحمية دبي الصحراوية، فضلاً عن مبادرات الإمارات للشحن الجوي في حماية الحياة البرية. كما يستعرض الجناح جانباً من شراكات طيران الإمارات المجتمعية، من خلال الفعاليات والأندية والبطولات التي ترعاها في مختلف أنحاء العالم.

وسيتمكن الزوار أيضاً من زيارة متجر طيران الإمارات الرسمي داخل الجناح، الذي يقدم مجموعة من مستلزمات السفر والمنتجات محدودة الإصدار، ونماذج الطائرات القابلة للاقتناء، بما في ذلك المجموعة الجديدة من النماذج سهلة التركيب بمقياس 1:200. وتأتي عبوات المجموعة بألوان مختلفة، وفقاً لنوع الطائرة وطلائها الخارجي، ما يتيح لهواة جمع النماذج الاختيار والمزج بين 21 طائرة مختلفة.

كما يستعرض متجر طيران الإمارات الرسمي مجموعة Emirates Signature Series، التي تضم قمصاناً رياضية موقعة، تعود إلى شراكات ورعايات عالمية المستوى، امتدت لأكثر من عقد مع عدد من أبرز الفرق والأندية، من بينها فريق الإمارات للدراجات، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال. وتأتي جميع القمصان موثقة من «ذا بوتروم كوليكشن»، ومحفوظة في علب مصممة خصيصاً، ومرفقة بشهادة أصالة وعلامة هولوغرام أمنية، للتحقق من موثوقيتها.

ويشهد معرض سوق السفر العربي كذلك الظهور الأول لأحدث مجموعة من منتجات Aircrafted by Emirates، المصنوعة يدوياً من الجلود المعاد استخدامها من مقصورات طائرات طيران الإمارات. وتضم المجموعة حقائب سفر، وحقائب صغيرة لمستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وتحمل تفاصيل الخياطة المميزة لمقاعد الدرجتين الأولى والأعمال على طائرات الناقلة. وتتوفر المجموعة الجديدة للشراء عبر الموقع الإلكتروني www.emirates.store.

ويضم جناح طيران الإمارات أيضاً مساحات مخصصة للاجتماعات، تستوعب أكثر من 130 زائراً وشريكاً من قطاع السفر في الوقت نفسه. وتعتزم الناقلة خلال مشاركتها هذا العام إبرام اتفاقيات جديدة، وتعزيز تعاونها أكثر من 30 شريكاً، من بينهم هيئات سياحية وشركات تقنية ومؤسسات عاملة في قطاع السفر، بما يدعم تطوير فرص جديدة، تستهدف الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويسهم في استقطاب مزيد من الزوار إلى دبي، ودعم منظومة السفر والسياحة على نطاق أوسع.