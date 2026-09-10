المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم أكبر موجة بيع خلال ‌شهرين



ارتفعت المؤشرات الأوروبية الخميس بعد ​أن شهدت أكبر موجة بيع لها خلال ‌شهرين، ​في حين يترقب المستثمرون قراراً متوقعاً على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتعليقات من رئيسته كريستين لاجارد بشأن أسعار النفط وتأثيرها على التضخم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر داكس الألماني، بينما زاد المؤشر فاينانشال تايمز في ‌لندن 0.1%، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.

وفي الجلسة الماضية، تراجعت الأسهم الأوروبية 1.4% بعد أن ‌قفز سعر خام برنت فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، ‌ما أثار مخاوف ‌بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية ربما تضطر إلى الإبقاء ​على سياسة التشديد ‌النقدي لفترة أطول.

وظل ​سعر خام برنت فوق ⁠مستوى 100 دولار للبرميل الخميس بعد أن شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على ​السفن ⁠منذ بدء الحرب ⁠المستمرة منذ ستة أشهر.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ⁠وقت لاحق، ما يطلق شرارة فترة حافلة بالأنشطة بالنسبة للبنوك المركزية. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان عن قراريهما بشأن السياسة النقدية ‌الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للأسهم الفردية، قالت شركة أسوشيتد بريتيش فودز: إن مبيعات ​بريمارك على أساس المقارنة المماثلة من المتوقع أن تنخفض 3% في الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر. وانخفضت أسهم إيه.بي فودز 8.6%.