«مبادلة» تستثمر في «لوكين كوفي» ضمن صفقة بقيمة مليار دولار



أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي العالمية في أبوظبي، عن اتفاقها على استثمار كبير في حصة أقلية في شركة «لوكين كوفي»، إلى جانب شركة سنتوريوم كابيتال «سنتوريوم»، التي تمتلك حصة أغلبية في الشركة، ضمن صفقة نوعية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة المليار دولار.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتواصل لسوق القهوة في الصين، مدفوعاً بتزايد الطلب على القهوة حديثة التحضير، وارتفاع وتيرة استهلاكها بين المتعاملين.

وقال محمد البدر، رئيس وحدة آسيا في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى مبادلة: إن مبادلة تواصل اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة وطويلة الأمد في قطاع الاستهلاك في الصين، لافتاً إلى أن «لوكين كوفي» نجحت في بناء نموذج أعمال متميز ومدعوم بالتكنولوجيا، حيث يوظف الابتكار والبيانات عبر مختلف جوانب التفاعل مع العملاء وتطوير المنتجات وعمليات تشغيل المتاجر.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين نطاق أعمالها الواسع وقدراتها الرقمية وسرعتها في ابتكار المنتجات، استطاعت الشركة الاستجابة بسرعة وكفاءة لتطور تفضيلات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم، وانطلاقاً من شراكة «مبادلة» الراسخة مع «سنتوريوم»، نتطلع إلى العمل إلى جانب فريق إدارة «لوكين كوفي» لدعم مسيرة نموها وتوسعها خلال المرحلة المقبلة في الصين والأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب مايكل تشين، شريك في سنتوريوم كابيتال، عن ثقته بأن الخبرات الراسخة لمبادلة في القطاع، إلى جانب نهجها الاستثماري وشبكتها العالمية، ستسهم في دعم مسيرة الابتكار وتسريع وتيرة النمو طويل الأمد للشركة.

وتخضع الصفقة لشروط الإتمام والموافقات التنظيمية المعتادة.

جدير بالذكر أن «لوكين كوفي» تأسست عام 2017، وواصلت نموها وتوسعها حتى رسخت مكانتها اليوم كإحدى أبرز منصات القهوة في الصين، مستندة إلى نموذج أعمال في قطاع التجزئة مدعوم بالتكنولوجيا، ويهدف إلى توفير قهوة عالية الجودة للمستهلكين بطريقة سلسة ومبتكرة.

وترتكز أعمال الشركة على إدارة شبكة واسعة من المتاجر، ومنظومة رقمية متطورة للتفاعل مع العملاء، والابتكار المتسارع في المنتجات، وقدرات متكاملة عبر سلسلة الإمداد.